İsrail'den Gazze'ye yönelik hava saldırısı: 60 hedef vuruldu

İsrail, Gazze'ye 'roket ve havan topu saldırılarına karşılık olarak' havan saldırısı başlattığını duyurdu.

İsrail ordusu, "roket ve havan topu saldırılarına karşılık olarak" başlatıldığını açıkladığı operasyonda, Gazze Şeridi'ndeki toplam 60 hedefin vurulduğunu duyurdu. BBC Türkçe'nin aktardığı haberde, Hamas ve İslami Cihad'ın yaptıkları ortak açıklamayla İsrail tarafına düzenlenen roket ve havan topu saldırılarını üstlendiği belirtildi.

'EN BÜYÜK ASKERİ HAREKET' DEĞERLENDİRMESİ

Salı günü başlayan ve Çarşamba gününün ilk saatlerinde de devam eden çatışmalar için, "bölgede 2014 yılında bu yana yaşanan en büyük askeri hareketlilik" değerlendirmesi yapılıyor. İsrail ordusundan yapılan açıklamada vurulan hedefler arasında bir askeri bina ile roket üretim merkezinin de bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Salı günü 70 roket ve havan mermisinin İsrail tarafına atıldığı ve bunların çoğunun hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Roket saldırısında 3 İsrail askerinin yaralandığı bildirilirken Gazze'ye yönelik misilleme saldırısında ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi yok. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mayıs 2018 08:54

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