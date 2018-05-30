Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 30 Mayıs 2018
24 Haziran seçimlerine ilişkin gelişmeler, ekonominin gidişatı, Gezi direnişinin yıl dönümü ve fazlası Ne Var Ne Yok'ta.
24 Haziran seçimlerine ilişkin gelişmeler, ekonominin gidişatı, Gezi direnişinin yıl dönümü ve fazlası Ne Var Ne Yok'ta.
Gazeteleri didik didik ediyoruz; ‘Ne var ne yok’ bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Mithat Fabian Sözmen'le 'Ne Var Ne Yok?' hafta içi her sabah 09:30'da Evrensel WebTv'de.
30 Mayıs Çarşamba günü, gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' (EVRENSEL WEB TV)Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mayıs 2018 09:50
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