Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 30 Mayıs 2018

24 Haziran seçimlerine ilişkin gelişmeler, ekonominin gidişatı, Gezi direnişinin yıl dönümü ve fazlası Ne Var Ne Yok'ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; ‘Ne var ne yok’ bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Mithat Fabian Sözmen'le 'Ne Var Ne Yok?' hafta içi her sabah 09:30'da Evrensel WebTv'de.

30 Mayıs Çarşamba günü, gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' (EVRENSEL WEB TV)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mayıs 2018 09:50

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