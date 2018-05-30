İYİ Parti seçim beyannamesini açıklayacak

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener bugün, aday tanıtım toplantısı yapacak ve seçim beyannamesini açıklayacak.

İYİ Parti ‘Milletle Sözleşme’ adını verdiği seçim beyannamesini bugün Ankara Spor Salonu’nda açıklayacak. Beyannamede ekonomi politikalarından eğitime, TRT’nin özelleştirilmesinden Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) kapatılmasına, YÖK’ün kaldırılmasından Passolig uygulamasına son verilmesine kadar birçok başlık yer alacak.

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, Akşener’in yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda uzmanın da desteğiyle hazırlanan 138 sayfa ve 404 maddeden oluşan beyannamesinden dikkat çeken bazı başlıklar şöyle:

♦ “Ekonomi programı, ‘Makroekonomik istikrar’, ‘Ekonomik coğrafya’ ve ‘Hızlandırıcı sektörler’ olmak üzere üç temel eksen üzerinde konumlandırılacak. Üretim endeksli sanayi ve tarım politikalarında reform vaatleri sıralanacak. Türkiye Dayanışma Fonu kurulacak. Emeklilere bayramlarda ‘İyi bayramlar’ ikramiyesi olarak 1500 lira verilecek, gençlere iş bulana kadar da vatandaşlık maaşı verilecek.

♦ OHAL kaldırılacak, parlamenter sisteme dönüş süreci başlatılacak. Yeni anayasa için toplumsal mutabakat aranması çalışmalarına başlanacak. Muhtarlar hizmet bölgelerinde belediyelerin karar mekanizmalarına dahil edilecek. Mahalle bazında belediye bütçelerinden ‘ödenek’ tahsis edilecek.

♦ Türkiye uluslararası eğitim sıralamalarında hak ettiği yere getirilecek. YÖK kaldırılacak. PISA sıralamasında 72 ülke içinde 50’nci sırada olan Türkiye’nin ilk 20’ye girmesi hedeflenecek.

♦ Dünyada ilk 100 üniversite arasına 5 Türk üniversitesinin girmesi sağlanacak. ‘Analitik beceriler, üretici ve yenilikçi yetkinlikler kazandırmayı amaçlayan’ yeni eğitim müfredatı hazırlanacak. Öğretmen akademileri kurulacak.

♦ Eğitime erişim imkânları kısıtlı olan kesimlerden başlayarak tüm çocukların gelişimi desteklenecek. Erken Çocukluk Bakımı ve Eğitimi Programı (EÇBEP) hayata geçirilecek. Ailelere insani koşullarda sağlık ve beslenme desteği sağlanacak, çocuğun fiziksel, duygusal, kültürel ve bilişsel gelişimi desteklenecek. EÇBEP 24-60 aylık tüm çocukları kapsayacak. Okul öncesi eğitim kadrosu ve fiziki imkânları devlet tarafından karşılanacak. Özel okullar ve veli inisiyatif kooperatifleri teşvik edilecek.

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♦ Aynı eğitim düzeyinde olup aynı işi yapan kamu görevlileri arasındaki ek gösterge adaletsizliğini çözülecek. Ek gösterge uygulaması 9. dereceden başlatılacak ve belirlenmiş olan ek gösterge rakamları arttırılacak.”

♦ TRT özelleştirilecek, yıllık bütçeye 4 milyar liralık yük oluşturduğu gerekçesiyle TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) kapatılacak, kamu harcamaları yeniden gözden geçirilerek lüks araç ve bina kiralamalarına son verilecek. Devlet Malzeme Ofisi, ‘Kamu Merkezi Satın Alma Kurumu’na dönüştürülecek. Passolig uygulaması kaldırılacak.

♦ Askeri okullar yeniden yapılandırılacak. GATA ve Kuleli Askeri Lisesi başta olmak üzere tüm askeri okullar tekrar açılacak. Kapatılan astsubay sınıf okulları, askeri liseler, Harp Okulları ve Harp Akademileri yeniden açılacak. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mayıs 2018 08:44

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