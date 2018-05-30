Başrolü ırkçı açıklama yaptı, Roseanne dizisi kaldırıldı

ABD'de yıllar sonra yeniden ekranlara gelen Roseanne dizisi, başrol oyuncusunun ırkçı açıklamaları sebebiyle yayından kaldırıldı.

ABD'de yayınlanan "Roseanne" adlı dizi, başroldeki Roseanne Barr'ın ırkçı açıklamaları sebebiyle yayından kaldırıldı.

1988'de yayınlanmaya başlanan dizi, '90'lı yıllarda Türkiye'de de tanınmıştı. 1988-1997 arası yayınlanan dizi, 20 yıl aradan sonra ekranlara geri dönmüştü ve 2 aydır yayındaydı.

Ancak 65 yaşındaki Roseanne Barr, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda eski ABD Başkanı Barack Obama'nın bir yardımcısı üzerinden ırkçı ifadeler kullandı.

Obama'nın kadın danışmanlarından Valerie Jarrett için "Müslüman Kardeşler ile Maymunlar Cehennemi filminin meyvesi" diyen Barr'a pek çok kesimden tepki yağdı.

İran ve Afrika kökenli Amerikalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Jarrett için kullandığı ifadeden dolayı daha sonra Twitter hesabından özür dileyen Barr, pişman olduğunu belirterek, "Valerie Jarrett ve tüm Amerikalılardan özür diliyorum. Daha iyi davranmam gerekirdi. Yaptığım kötü şaka için beni affedin" dedi.

Hakkında yapılan ırkçı paylaşımı değerlendiren Valerie Jarrett ise "Bu öğretici bir an oldu. Ben iyiyim ama beni asıl endişelendiren, onları savunmak için yanında hiç arkadaşı olmayan insanlar" dedi.

Paylaşımından kısa süre sonra, Roseanne Barr'ın başrolünü oynadığı dizinin yayımlandığı ABC kanalının yönetimi, diziye son verdiklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sıkı destekçisi olduğu bilinen Barr'ın daha önce de ırkçı paylaşımlarda bulunduğu ve Obama'nın bir dönem Ulusal Güvenlik Danışmanlığını yapan Susan Rice için de benzer ırkçı ifadeler kullandığı ortaya çıkmıştı. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mayıs 2018 07:52

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