CHP’li Özkan’dan canlı yayında CNN Türk’e Erdoğan tepkisi

CNN Türk'te 'Ne Oluyor? başlıklı program

CHP'li Tuncay Özkan, CNN Türk’te konuştuğu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iftar programı nedeniyle ara verildiği için canlı yayında tepki gösterdi.

CNN Türk’te Şirin Payzın’ın konuğu olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, konuştuğu sırada yayın kesilip Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iftar programı verildi. Yaklaşık yarım saat stüdyoda Erdoğan’ın konuşmasının bitmesini beklemek zorunda bırakılan Özkan, yayın yeniden başladığında “Ben yıllarca televizyonculuk yaptım böyle bir şey görmedim.” diyerek tepki gösterdi. Özkan, Şirin Payzın’nın işine ve izleyicilere olan saygısından dolayı stüdyoyu terk etmediğini ifade etti.

MEDYA PATRONLARINI TOPA TUTTU

Özkan, programın sonuna doğru bir kez daha yayının kesilmesini hatırlatarak medya patronlarına tepki gösterdi. Özkan, örgütlenmeye önem verdiklerini belirterek ifade ve basın özgürlüğünün altını çizdi.

'DEMİRTAŞ ZULÜM ALTINDADIR'

Tutuklu siyasetçilere de değinen Özkan, serbest bırakılmaları gerektiğini söyledi. Özkan, Enis Berberoğlu’nun ve Selahattin Demirtaş’ın zulüm altında olduğunu dile getirdi. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mayıs 2018 16:33

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