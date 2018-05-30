İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Selahattin Demirtaş çıksın' diye bir koro tutturuldu. Peki biz niye terörle mücadele yaptık?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Selahattin Demirtaş çıksın' diye bir koro tutturuldu. Peki biz niye terörle mücadele yaptık? 53 kişiyi bir talimatla katledilmesine sebebiyet veren o insan içeride durmayacak da kim duracak bunu biri bana izah etsin?

Tüm Rumeli Türkleri Dayanışma Derneğinin Zeytinburnu'nda verdiği iftarda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Demirtaş'ın serbest bırakılmasıyla ilgili tartışmalara değindi ve Selahattin Demirtaş’ı hedef aldı: ,

“Selahattin Demirtaş çıksın' diye bir koro tutturuldu. Neredeyse hepsi aynı şeyin peşinden gidiyor. Batı'ya şirin gözükecekler, 'Bak biz hapisteki birisinin bile çıkmasını isteyenlerden olduk' diyecekler. Peki biz niye terörle mücadele yaptık? Çocuklarımız niçin şehit oldu? Manisa'da, Soma'da, Konya'da, Ilgın'da şehit olan kardeşlerimizin, ay yıldızlı bayrağın arkasından on binlerce insan neden gitti o zaman? 53 kişiyi bir talimatla katledilmesine sebebiyet veren o insan içeride durmayacak da kim duracak bunu biri bana izah etsin? Ne çabuk yürekler yumuşadı? Kimin adına, kimin lehine bu sözler veriliyor, söyleniyor?

Soylu döviz kurunda son dönemde yaşanan dalgalanmaları da şu şekilde yorumladı: “Ellerindeki son barutu atacaklardır. 24 Haziran olur, 25 Haziran'da her şey rayına oturur. Batı dersini alır, otururlar, sus pus olurlar. Ta ki başka bir fırsat kollayana kadar. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mayıs 2018 01:12

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