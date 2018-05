Kılıçdaroğlu: Filistinlilere vizeyi kaldıracağız

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: , Filistinlilere vizeyi tamamen kaldıracaklarını aktararak, 'İsrailli nasıl geliyorsa Filistinli de öyle gelecek' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Maraş’ta düzenlenen iftar programına katıldı. Burada seçim vaatlerini anlatan Kılıçdaroğlu, “Her ailenin sigortası olacak. Yoksul ailelerde, her ay kadının hesabına bin lira yatıracağız" dedi. Kılıçdaroğlu, Filistin vatandaşlarına uygulanan vizeyi tamamen kaldıracaklarını aktararak, "İsrailli nasıl geliyorsa Filistinli de öyle gelecek" dedi.

'OBİT'İ KURACAĞIZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelme durumunda Türkiye'ye komşu ülkelerle bir araya gelip Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kuracaklarını belirterek, "Türkiye, İran, Irak ve Suriye. Biz aslında akraba birer devletiz. Orada da Kürtler var, burada da Kürtler var. Orada da Türkler var, burada da var. Orada da Araplar var, burada da Araplar var. Dolayısıyla zaten akrabayız. Akrabalarımız var karşılıklı. Artı ortak tarihimiz var, ortak kültürümüz var. Dolayısıyla biz, Ortadoğu'yu bütün egemen güçlerin at oynattıkları bir alandan çıkarmak zorundayız ve bunu çıkarmanın yolu, kısa adı OBİT, Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kurmaktan geçiyor. Bunu kuracağız, kurmak zorundayız. Bunu kuracağız ki bu memlekete huzur gelsin. O zaman ne Irak'tan, ne Suriye'den, ne de başka bir ülkeden bize yönelik terör hareketleri de olmayacaktır. Dört ülke oturacağız, diyeceğiz ki 'Kardeşim buralarda Amerika'nın ne işi var, Rusya'nın ne işi var?' Yani bu dört devlet bir araya gelip kendi devletlerini çözemiyorlar mı, kendi sorunlarını çözemiyorlar mı? Dört ülke bir araya gelip sorunlarımızı çözeceğiz. Böylece Suriye, Irak ve İran konusunda da bölgede lider olma, bölgede yıldız olma pozisyonuna Türkiye'yi taşımış olacağız" dedi.

'YOKSUL AİLELERDE, HER AY HESABINA AYDA BİN LİRA YATIRACAĞIZ'

İnsan onuruna yakışır şekilde yoksullukla mücadele edilmesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, aile sigortası ile yoksul ailelere her ay bin lira para yatırılacağını belirterek, şöyle devam etti: "Yoksulun, yoksulluğunu afişe etmek, bizim inancımızda yoktur. Yoksulun, yoksulluğunu pazarlamak bizim inancımızda yoktur. Yoksulun, yoksulluğunu bütün mahalleye ilan etmek bizim kültürümüzde yoktur. Bizim kültürümüzün, inancımızın özü sağ elin verdiğini sol el görmeyecektir. Kimsenin yoksulluğunu teşhir etmeyeceğiz. Peki bunun yolu nedir? Bunun yolunu bütün batı ülkeleri bulmuş. Bunun yolu aile sigortasıdır. Her ailenin sigortası olacak, her ailenin aylığı olacak. Dolayısıyla hiç kimse 'Şu aile fakirdir, şu aile zengindir. Fakirleri getirelim televizyonun önünde yardım yapalım.' Bunu yapmak doğru değil. Kimliğimize inancımıza aykırı bir şeydir. Sosyal devlet, o ailenin hesabına her ay bankada para yatırır. Yoksul ailelerde, her ay kadının hesabına ayda bin lira yatıracağız. Kadın emekli, memur, işçi gibi her ay gidecek aylığını çekecek. Kimseye muhtaç olmayacak, el avuç açmayacak. Bunun adı aile sigortası. Şu anda 5 belediyemizde aile sigortasını uyguluyoruz. Dolayısıyla onun yoksulluğunu belediyenin dışında kimse bilmiyor."

’FİLİSTİN VATANDAŞLARINA VİZE UYGULANIYOR VİZEYİ TAMAMEN KALDIRACAĞIZ'

Kılıçdaroğlu, Filistin vatandaşlarına uygulanan vizeyi tamamen kaldıracaklarını aktararak, "İsrailli nasıl geliyorsa Filistinli de öyle gelecek" dedi. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mayıs 2018 00:29

www.evrensel.net