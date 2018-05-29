ABD: Türkiye ile Menbic konusunda henüz sonuç alınamadı

ABD, Menbic ile ilgili Türkiyeli yetkililerle yapılan görüşmeden henüz sonuç alınamadığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suriye'nin Menbic kentiyle ilgili Türkiyeli yetkililerle yapılan görüşmeden henüz sonuç alınamadığını belirtti.

Nauert, bugünkü basın brifinginde, "Henüz Türk hükümetiyle bir sağlamış değiliz. Daha önce Amerikan-Türk Suriye çalışma grubunun geçtiğimiz cuma günü Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurduk. Suriye ve karşılıklı endişe yaratan diğer konularda istişarelerimiz devam ediyor. Her iki taraf, gelecek işbirliğiyle ilgili yol haritasının sınırlarını çizdi, buna Menbic de dahil" dedi.

Sözcü, "ABD Dışişleri Bakanı'nın (Mike Pompeo) bu görüşmeleri sürdürmek için, 4 Haziran'da burada Washington'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile buluşmayı dört gözle beklediğini biliyorum" diye ekledi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mayıs 2018 00:31

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