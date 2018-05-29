ABD: Türkiye ile Menbic anlaşması henüz yok

ABD, Menbic ile ilgili Türkiyeli yetkililerle yapılan görüşmeden henüz sonuç alınamadığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye ile Menbic konusunda henüz herhangi bir anlaşmaya varılmadığını söyledi. Nauert, “Ancak Türk ve Amerikan tarafları Menbic de dahil çeşitli konularda daha fazla iş birliğine dair yol haritasının ana hatlarını belirledi” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında bir gazeteci Nauert’e, Türkiye basınında çıkan, YPG’nin ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerinin Menbic’den çekilmesi ve bölgede güvenliğin Türk ve Amerikan askerlerince sağlanmasına yönelik bir anlaşmaya varıldığı yönündeki haberleri sordu.

Nauert ise “Size şunu söyleyebilirim. Türk hükümetiyle henüz herhangi bir anlaşmaya varmadık. Daha önce ABD ve Türk çalışma gruplarının geçen cuma günü Ankara’da buluştuklarını duyurmuştuk. Suriye ve diğer konuları görüşmeyi sürdürüyoruz. İki taraf daha fazla iş birliği için yol haritasına dair ana hatları belirledi. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun 4 Haziran’da bu diyaloğu Washington’da Bakan Çavuşoğlu ile sürdürmeyi sabırsızlıkla beklediğini biliyorum” dedi.

ÇAVUŞOĞLU ‘SOMUT ADIMLAR VAR’ DEMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Almanya ziyareti dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, Washington’da yapılacak görüşmelerin ardından YPG’nin Menbic’den çekilmesine ilişkin yol haritasını Pompeo ile birlikte kamuoyuna açıklayacaklarını söylemişti.

Çavuşoğlu, “Bu yol haritasında somut adımlar var ve bunlar somut bir takvime bağlı. Somut adım: YPG buradan çıkarılacak. YPG’nin yerine yönetimde ve güvenlik kuvvetlerinde kimler yer alacak bunu da Türkiye ve ABD birlikte kararlaştıracaklar. ‘Yarısını sen, yarısını ben belirleyeyim’ diyebilirler. Hazırlık toplantısı ve uygulama safhası var. Uygulama safhası da öyle aylar filan değil” demişti.

KOBANÊ VE RAKKA HEDEFTE

Menbic modelinin daha sonrası için de temel alınabileceğini kaydeden Dışişleri Bakanı, “Başka şehirlere de gideceğiz, örneğin Rakka. Aynı şekilde Kobane. Nüfusu ağırlıklı Kürt ise yönetimin de Kürtlerden oluşması doğal. PKK, Kürtleri de sürgüne gönderdi. O Kürtlerin geri dönmesi lazım” diye konuşmuştu.

Kabonê halkı, IŞİD saldırısı nedeniyle büyük bir direniş göstermiş ve kenti IŞİD’den kurtarmayı başarmıştı. Yine IŞİD’in Suriye’deki başkenti sayılan Rakka kenti de SDG ve ABD operasyonuyla kurtarılmıştı.

AKP Hükümeti ise TSK’nin Suriye’de Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonlarıyla ele geçirdiği bölgeleri Özgür Suriye Ordusu adı altında bir araya getirdiği ve yine IŞİD ve el Kaide benzeri cihatçı gruplarla birlikte yönetiyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mayıs 2018 15:22

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