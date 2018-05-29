Erdoğan: Çevreci biziz

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendilerini ‘Çevreci’ olarak ilan etti, AKM’yi yıkmakla övündü.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “İstanbul’un Fethinin 565. Yıldönümü Özel Programı”na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında, kendilerini ‘Çevreci’ olarak ilan etti, AKM’yi yıkmakla övündü: Çevreci biziz. Alibeyköy'de Vialand çevre şaheseri olarak yapıldı. Artık Haliç'te balık tutuluyor. Aşk ile koşan yorulmaz. Sokaklar çöp dağlarıydı, hava kirliliği almış başını gidiyordu. Dağları delerek su getirdik. Olmaz diyorlardı oldu. Bu iş aşk işi. Taksim'deki AKM 'yi yıktık. Muhteşem bir proje. En büyük opera binasını orada kuruyoruz. Kuleli Askeri Lisesi'ni müze olarak şehrimize kazandıracağız. Bizim icraatlarımızın ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamaz. Sözlerimi Aşık Veysel gibi, "Seversen olayım yarin İstanbul" diyerek tamamlamak istiyorum."

Erdoğan, “Atatürk Havalimanı’nın olduğu yeri de inşallah Osmanlı’da olduğu gibi millet bahçesi haline getiriyoruz. O dev arazi, Amerika’daki Central Park’ın 3 katıdır, fazlası var, azı yok. Hyde Park’ın 8-9 katı. Öyle bir millet bahçesine inşallah İstanbul’umuz sahip olacak” ifadelerini de kullandı.

‘ZULÜM 1453’TE BAŞLADI’ DİYENLERİ UNUTMADIK

Erdoğan, “İstanbul’un fethi bizim için ne kadar sevindirici, ne kadar iftihar verici bir hadiseyse birileri için de o derece bir büyük felaket günüdür. Biz bu şehrin sokaklarına ‘Zulüm 1453’te başladı’ diye yazanları unutmadık. Bizans askerlerinin kostümleriyle polisimizin, jandarmamızın karşısına dikilenleri unutmadık. 15 Temmuz’da tankları alkışlayanları, ‘kontrollü darbe’ diyerek milletin zaferine gölge düşürmeye çalışanları unutmadık” dedi.

CHP’yi eleştiren Erdoğan “Cumhuriyeti kuran parti olduğunu iddia ettikleri halde milletimizi bölmek, ülkemizi parçalamak, devletimizi yıkmak için çalışan bölücülerin payandası haline gelenler, Atatürk’ün mirasına da ihanet ediyorlar. Bu seçimlerde dış politika vaatlerini Türkiye’nin ve Türk milletinin çıkarlarına göre değil, Bizans’ın günümüzdeki temsilcileri olarak gördüğü güçlerin taleplerine göre sıralayan partilerle yarıştığımızı biliyoruz” diye konuştu.

‘HALA 27 MAYIS DARBESİNİ SAVUNANLAR VAR’

Türkiye’ye “ekonomik şantaj” yapıldığını öne süren Erdoğan, şöyle devam etti:

“Türkiye’ye terörle mücadeleden ekonomik şantaja kadar her konuda saldıranların ağzıyla dış politika perspektiflerini kuranlar İstanbul’un fethini hala hazmedemeyenlerdir. Darbelerin, cuntaların, vesayetin ülkemize yaşattığı bunca acıya rağmen hala 27 Mayıs darbesini savunabilenler, bu ülkenin geçmişini mahvettikleri yetmiyor gibi geleceğine de göz dikmişler gibidir. Biz 16 yıldır işte bunlarla mücadele ederek ülkemizi demokraside ve ekonomide büyüttük.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 23:45

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