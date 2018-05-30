NasÄ±l bir demokrasi, kimin iÃ§in demokrasi!

KHK ile emekli edilen Kartal Belediyesinden bir iÅŸÃ§i Evrensel'e mektup yazdÄ±.

Kartal Belediyesinden emekli iÅŸçi

Ä°stanbul

DeÄŸerli Evrensel okuyucusu emekçi arkadaÅŸlar;

Ben KHK ile emekli edilen bir arkadaÅŸÄ±nÄ±zÄ±m. Son dönemin en önemli konusu olan seçim. Ä°ÅŸçiler ve emekçiler bu konuda neyi düÅŸünüp neyi tartÄ±ÅŸÄ±yor? Belediye dÄ±ÅŸÄ±ndaki özel sektörde çalÄ±ÅŸan emekçilerle sohbetlerde, aslÄ±nda hükümete oldukça büyük tepkinin biriktirdiÄŸini söyleyebilirim. En son TOBB BaÅŸkanÄ± Rifat HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu Arabulucu YasasÄ± ve Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi YasasÄ± gibi çalÄ±ÅŸanlarÄ±n aleyhine yasalarÄ± hükümetle iÅŸ birliÄŸi yaparak çÄ±kardÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. Bu AKP-MHP koalisyonu. Peki Millet Ä°ttifakÄ±’nÄ±n farkÄ± ne onu da biraz ben söyleyeyim. Bir tarafÄ±nda Sivas KatliamÄ±’nÄ±n belediye baÅŸkanÄ±, bir tarafta ’90’larÄ±n kudretli Ä°çiÅŸleri BakanÄ±. Tabii bütün bunlarÄ± demokrasi mücadelesi diye kitlelere yutturmaya çalÄ±ÅŸan CHP. DiÄŸerlerinin geçmiÅŸlerini biliyoruz. Ama demokrasi havarisi CHP’nin Kürt sorunundaki tutumu, daha da önemlisi emek mücadelesi olunca aldÄ±ÄŸÄ± tutum CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n dediÄŸi gibi AKP söyler CHP yapar. KHK’lerde istedikleri insanlarÄ± emekli etmeyip çalÄ±ÅŸtÄ±ranlar, istediklerini sözleÅŸmeli memur alanlar, çalÄ±ÅŸanlarÄ±n maaÅŸlarÄ±nÄ± hesaplama becerisini gösteremeyen, anayasal bir hak olan sendikalaÅŸmayÄ± bile kabullenemeyip insanlarÄ± iÅŸten atmakla tehdit eden, olmadÄ±k baskÄ± uygulayan bir anlayÄ±ÅŸÄ±n memlekete demokrasi havarisi kesilmesi oldukça düÅŸündürücü. Gerçi genel baÅŸkanÄ± ne demiÅŸti; Anayasaya aykÄ±rÄ± ama dokunulmazlÄ±klarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na evet deyip, memlekette gerçek demokrasi isteyenlerin baÅŸÄ±na gelenlerde hiç mi sorumluluÄŸu yok? Bir de DÄ°SK baÅŸÄ±nda olup kendine emek mücadelesinin neferleri diyenlerin, temsil etmek iddiasÄ±nda olduklarÄ± emekçilerin iÅŸverenleriyle ayni partide neyin siyasetini yapacaklarÄ±nÄ±n sorgulanmasÄ± gerekiyor. Onun için bugün memleketin kaderini belirleyecek 24 Haziran seçimlerinde tek adam, tek parti diktatörlüÄŸünün geriletilmesi önemli.

Ama emekçilerin sormasÄ± gereken iki temel soru ortada duruyor. Bir nasÄ±l bir sendikal mücadele, iki nasÄ±l bir demokrasi, kimin için demokrasi?

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