Ã‡ay molasÄ±nda seÃ§im sohbeti: Ä°ktidar dini duygularÄ±mÄ±zdan faydalanÄ±yor

Kocaeli'den genÃ§ bir iÅŸÃ§i ve Marmara Ãœniversitesinden bir Ã¶ÄŸrenci Evrensel'e mektup yazdÄ±.

Kocaeli’den genç bir iÅŸçi

Kocaeli’de bir galvaniz fabrikasÄ±nda, gece saat 2, çay molasÄ±ndayÄ±z... “Ne olacak bu memleketin hali?” diyerek baÅŸlayan sohbetimiz, derinden bir “Ahhh” çeken Kerem abinin söze girmesiyle kesildi. “GidiÅŸat hiç iyi deÄŸil, sonumuz ne olacak bilmiyorum. Ama umudumuz var. Seçimler yaklaÅŸÄ±yor. Bu bizler için bir fÄ±rsat” dedi. O arada Özgür geldi, o da benim gibi hem öÄŸrenci, hem de iÅŸçi. Kerem abi Özgür için, “Mesela bak, hem sen hem de Özgür öÄŸrencisiniz ama çalÄ±ÅŸmak zorundasÄ±nÄ±z. Neden? Çünkü gidiÅŸat kötü. Ekonomi kötü. Her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Aileleriniz para yetiÅŸtiremiyor. Siz de onlara yük olmak istemediÄŸiniz için çalÄ±ÅŸÄ±yorsunuz. Hiçbir zaman vaatler gerçekleÅŸmiyor. Ben namazÄ±mda, niyazÄ±mda bir insanÄ±m. Ama bunu gösteriÅŸli bir ÅŸekilde yapmÄ±yorum, yapmam da. Bu sadece beni ilgilendirir. Ama iktidar dini duygularÄ±mÄ±z üzerinden o kadar çok faydalanmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor ki, dini siyasete alet ediyor” diye uzunca bir konuÅŸma yaptÄ±, adeta içini boÅŸalttÄ± bizlere...

Erol abi alÄ±yor sözü Kerem abiden, içini dökme sÄ±rasÄ± onda... En sevmediÄŸi ÅŸeyin bizim gibi gençlerin haklarÄ±nÄ±n yenilmesi olduÄŸunu söylüyor. “Ben kimseye dirsek yalamadÄ±m. Böyle bir imkanÄ±m vardÄ± ama kimseye minnet eylemedim, eylemem de. Üniversite okuyup mezun olan gençler var, bunlar açÄ±kta kalÄ±yor, iÅŸ sahibi olamÄ±yor. Kendi adamlarÄ±nÄ±, okumuÅŸ, okumamÄ±ÅŸ fark etmez, devletin her makamÄ±na aldÄ±lar” diyerek öfkeleniyor Erol abi. Kerem abi ile aynÄ± semtte oturan Özgür, ortak tanÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± bir bir sayarak ÅŸu kiÅŸi lise diplomasÄ± olmadan ÅŸurada çalÄ±ÅŸÄ±yor, ÅŸu kadar maaÅŸ alÄ±yor diyerek gördükleri haksÄ±zlÄ±klarÄ± dile getiriyor. Özgür’ün de bir ÅŸeyler demesi gerekti artÄ±k: “Biz ise okulumuza gidip, derslerimiz ile ilgilenmemiz gerekirken gelmiÅŸiz burada çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bu hafta sabahlarÄ± da sÄ±navlara gireceÄŸiz, çünkü sÄ±nav haftasÄ±.”

Sohbetimiz molanÄ±n sona ermesiyle noktalanÄ±yor belki ama asÄ±l noktaya iÅŸin baÅŸÄ±na geçerken Kerem abi koyuyor: “Seçimlerde kim gelecekse gelsin ama ÅŸu anki iktidar gelmesin. Ben en çok gençlere acÄ±yorum. HayatlarÄ±nÄ± okumakla harcÄ±yorlar, bir ton masraf ediyorlar ama sonuçta ya okullarÄ±na devam edemiyorlar ya da iÅŸsiz kalÄ±yorlar. UmarÄ±m mevcut iktidar bu sefer kaybedecek.”

MARMARA ÜNÄ°VERSÄ°TESÄ°NDEN SEÇÄ°M NOTLARI

Marmara Üniversitesinden bir öÄŸrenci

Çevremizdeki gençliÄŸin eÄŸilimleri hangi yönde? Seçimlere karÅŸÄ± nasÄ±l bir yaklaÅŸÄ±mlarÄ± var? oy verecekleri adaylarÄ± hangi taleplerine göre seçiyorlar? Bu sorularÄ± Marmara Üniversitesindeki arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za yönelttik ve ÅŸu yanÄ±tlarÄ± aldÄ±k:

Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 3. sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi: Bireysel tutumumu ailem temellendiriyor. Ä°stanbul’da büyüdüm ama Trabzonluyuz. Orada aileler birlikte hareket ediyorlar, her bireyin görüÅŸü aynÄ± oluyor. Bu durum aileyle de sÄ±nÄ±rlÄ± kalmÄ±yor. Dini deÄŸerlere önem verdiÄŸinden ve hemÅŸehri sayÄ±lmamÄ±zdan ötürü AKP’yi destekledik ancak bu yÄ±l AKP’ye oy vermeyi düÅŸünmüyorum. KHK’ler, özgürlüklerin kÄ±sÄ±tlanÄ±p tek gücün egemen olduÄŸu toplumu doÄŸuruyor. Halbuki seçimle gelen seçimle gönderilmelidir. Bu yüzden kesin olmamakla birlikte Millet Ä°ttifakÄ±nÄ± desteklemeyi düÅŸünüyorum. Çünkü liderlerin izleyeceÄŸi yollar konusunda güven duymuyorum.

Marmara Üniversitesi Ebelik 4. sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi: Çevremde politika çok konuÅŸulmaz. Oy verebildiÄŸim zamanlardan bu yana beni Ä°slam dinini destekleyen, insanlÄ±ÄŸÄ±n iyiliÄŸi için çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸüm AKP belirledi. Åžu an bazÄ± fikir deÄŸiÅŸiklikleri yaÅŸÄ±yorum. KPSS’ye hazÄ±rlanÄ±rken birçok politik sistem ve kavramla ilgili bilgi sahibi oldum, birçok ÅŸeyi de -özellikle baÅŸkanlÄ±k sistemi- sorgulamaya baÅŸladÄ±m. Geçen yÄ±l bilgilendirme metnini okumuÅŸ ama tam anlamamÄ±ÅŸtÄ±m, bu yÄ±l tekrar okuyunca sistemin demok-ratik olmayacaÄŸÄ±nÄ± ve refah saÄŸlamayacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüm. Bazen “evet” dediÄŸim için piÅŸmanlÄ±k duyuyorum. Bu seçimde AKP’yi desteklemeyeceÄŸim ama karÅŸÄ±sÄ±nda adayÄ±m da bulunmuyor.

Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü 3. sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi: Aslen AdanalÄ±yÄ±m. Seçimler çevremde konuÅŸuluyor. Ä°YÄ° Partinin bulunduÄŸu ittifakÄ± desteklemeyi düÅŸünüyorum. KadÄ±n ve milliyetçi olmasÄ±, iki önemli faktör. Eskiden MHP’ydi ancak AKP ile ittifak sonucunda beni kaybetti. Bir kadÄ±n olarak politikanÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± alanlarda bir kadÄ±nÄ±n sesine de ihtiyaç var diye düÅŸünüyorum.

Marmara Üniversitesi SaÄŸlÄ±k Bilimleri Fakültesi 2. sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi: Bu yÄ±l seçimler uzun zamandÄ±r solumadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z çekiÅŸmeli bir havada geçecek diye düÅŸünüyorum. Ben sonuçlarÄ± merakla bekliyorum. Bireysel tercihim ise Selahattin DemirtaÅŸ’tan yana olacak. Dünya görüÅŸüyle entelektüel bir aday. Temel nedenlerim ise ülkedeki kutuplaÅŸmÄ±ÅŸ havayÄ± bir nebze yumuÅŸatacak potansiyele sahip olmasÄ± ve siyasi görüÅŸlerimin partisiyle uyuÅŸmasÄ±. Öngörülen ekonomik krizin, bilgi ve donanÄ±mÄ±yla atlatÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak Muharrem Ä°nce de güçlü bir aday.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 MayÄ±s 2018 21:42

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