HDP DiyarbakÄ±r AdayÄ± MÄ±zraklÄ±: Onurlu barÄ±ÅŸa bugÃ¼n de inanÄ±yorum

HDP DiyarbakÄ±r 1. SÄ±ra Milletvekili AdayÄ± Dr. SelÃ§uk MÄ±zraklÄ± ile bugÃ¼n gÃ¶rÃ¼lecek duruÅŸmasÄ± Ã¶ncesi seÃ§imleri konuÅŸtuk.

Serpil BERK

DiyarbakÄ±r

HDP’nin 24 Haziran seçimlerinde dikkat çeken milletvekili adaylarÄ±ndan birisi de DiyarbakÄ±r 1. SÄ±ra Milletvekili AdayÄ± Dr. Selçuk MÄ±zraklÄ±. BarÄ±ÅŸ için mücadele ettiÄŸi kurumlarÄ±n kriminalize edildiÄŸini belirten MÄ±zraklÄ±, “Ä°stedikleri kadar üzerimize gelsinler” diyerek, onurlu bir barÄ±ÅŸa bugün de inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

HDP DiyarbakÄ±r 1. SÄ±ra Milletvekili AdayÄ± Dr. Selçuk MÄ±zraklÄ± DiyarbakÄ±r halkÄ±nÄ±n hekim olarak iyi tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± bir isim olmasÄ±nÄ±n yanÄ±nda KHK ile kapatÄ±lan SarmaÅŸÄ±k DerneÄŸinin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan, Demokratik Toplum Kongresinin (DTK) de yürüttüÄŸü çalÄ±ÅŸmalarla da kentin yakÄ±ndan tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± biri. MÄ±zraklÄ± ile DTK faaliyetlerinden dolayÄ± tutuklandÄ±ÄŸÄ± ve yargÄ±lamasÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi DiyarbakÄ±r 9. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki bugün görülecek duruÅŸmasÄ± öncesi milletvekili adaylÄ±ÄŸÄ± üzerine konuÅŸtuk.

‘ÅžÄ°DDETTÄ°N SONUÇLARINI TELAFÄ° ETMEYE ÇALIÅžTIM’

“Ä°deolojik olmadan önce insan olma perspektifiyle hayata baktÄ±m” diyen MÄ±zraklÄ±, “Bir hekim olarak birileri insana insan gibi yaklaÅŸmÄ±yor, topluma hakkettiÄŸi hak ve özgürlükler çerçevesinden bakmayan birileri sürekli ÅŸiddet, eÅŸitsizlik, özgürlükler önünde daima bariyerler oluÅŸturarak bu ÅŸiddeti üretiyor. Siz de hekim olarak onlarÄ±n ürettiÄŸi ÅŸiddetten doÄŸan sonuçlarÄ± telafi etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorsunuz” dedi.

‘DTK NORMALLEÅžTÄ°RÄ°CÄ° MODERATÖRDÜ’

DTK içerisinde ki çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± da anlatan MÄ±zraklÄ±, “DTK Kürt sorunu baÅŸta olmak üzere toplumun yaÅŸamÄ±ÅŸ olduÄŸu çatÄ±ÅŸmalÄ± ve çeliÅŸkili durumlarÄ± demokratik eksende hem kolektif bir aklÄ±n oluÅŸmasÄ± hem de bileÅŸenlerinden dolayÄ± akil insanlar topluluÄŸu ÅŸeklindeydi. Devletin güvenlik eksenli meseleye yaklaÅŸmasÄ± toplumun da bu konuda kendi dinamiklerini harekete geçirirken özellikle gençlerin o ÅŸiddeti yeri geldiÄŸinde daha güçlü ama yer yer ÅŸiddete de baÅŸvuran tepkiler vermesine yol açÄ±yordu. DTK gibi organlar bir tür normalleÅŸtirici moderatör görevi gördü. Åžimdi siz bütün bu çalÄ±ÅŸmalarÄ± yaptÄ±nÄ±z ama özellikle Türkiye’de çözüm ikliminin egemen olduÄŸu dönemde DTK’nin yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu çalÄ±ÅŸmalar TBMM’den Bakanlara, BaÅŸbakana kadar önemli görülüp takdir toplamÄ±ÅŸtÄ±. ÖrneÄŸin DTK baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapmÄ±ÅŸ Ahmet Türk ile Obama Türkiye’ye geldiÄŸi zaman özellikle görüÅŸmek istedi. Bir döneme kadar sorunun çözülmesinin aktörlerinden olan DTK özellikle 7 Haziran seçimlerinden sonra ortaya çÄ±kan AKP rejiminin aÅŸaÄŸÄ±ya doÄŸru gitmesi, çözüm sürecinin sona erdirilmesi ve Kürt sorununu görmezden gelip yok sayma, Kürtlerin bulunduÄŸu diÄŸer coÄŸrafyaya da taarruz eden yaklaÅŸÄ±mla beraber DTK kriminalize edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±” dedi.

‘Ä°NSANLAR BÄ°RBÄ°RÄ°YLE GÜÇLENEBÄ°LÄ°R’

Kriminalize eden tutumla DTK’ye dönük gözaltÄ± ve tutuklamalarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten MÄ±zraklÄ±, “Bende 2017 Temmuz ayÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±m ve sonucu önceden belirlenmiÅŸ mahkeme kararÄ±yla tutuklandÄ±m. Bütün bu çektiklerimize karÅŸÄ± yine de barÄ±ÅŸÄ±n savunucusu ve bunu savunurken de bu ülkede yaÅŸayan Kürtlerin, kÄ±vançlÄ±, onurlu eÅŸit yurttaÅŸlar olabilmeleri için bu iÅŸin onurlu bir barÄ±ÅŸla taçlandÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine bugünde inanÄ±yorum. NasÄ±l ki bir hekim olarak biyolojik insanÄ±n meselelerine müdahale ediyorsak aynÄ± ÅŸekilde toplumsal insanÄ±n ve farklÄ± kimliÄŸi olan insanlarÄ± kendi kimlikleriyle özgür bir ÅŸekilde yaÅŸayabilmeleri ve insanlarÄ±n birbirine tahammülüyle deÄŸil birbiriyle güçleneceÄŸine inanan biri olarak bu konuda ki çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ± sürdüreceÄŸim” dedi.

ÇATIÅžMASIZ, ÅžÄ°DDETSÄ°Z BÄ°R DÜNYA ÖZLEMÄ°

ÇatÄ±ÅŸmasÄ±z, ÅŸiddetin olmadÄ±ÄŸÄ± bir dünya özlemine sahip olduÄŸunu aktaran MÄ±zraklÄ±, “En kötü barÄ±ÅŸÄ±n en iyi savaÅŸtan yeÄŸ olduÄŸunu hep düÅŸündüm. Bu dönemde köylerin yakÄ±lmasÄ±yla beraber insanlarÄ±n kente doluÅŸtuÄŸu dönemde yer yer yoksulluk ve açlÄ±k sorunu kentte artmaya baÅŸladÄ±. Böylelikle SarmaÅŸÄ±k DerneÄŸinin çalÄ±ÅŸmalarÄ± içerisinde bulundum. SarmaÅŸÄ±k DerneÄŸi insanÄ±n en hayati durumlarÄ±ndan birisi olan açlÄ±k, yoksulluk, yoksunluk ve bunun ortaya çÄ±karmÄ±ÅŸ olduÄŸu 2. sorunlarla mücadeleyi kendine eksen almÄ±ÅŸ yeni bir model olarak hem Türkiye’nin hem de uluslararasÄ± anlamda bu konuda ki çalÄ±ÅŸmalarÄ±n gündemine gelip takdirini toplayan bir çalÄ±ÅŸmaydÄ±. AynÄ± zamanda Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan denetlenip teÅŸekkür alan bir çalÄ±ÅŸmaydÄ±. 4 bin 500’ün üzerinde aile ve 30 binin üzerinde kiÅŸiye tekabül eden bir çalÄ±ÅŸma yürüttük “ dedi.

‘BÄ°Z DEÄžÄ°L ONLAR BÄ°ZÄ° MOTÄ°VE EDÄ°YOR’

Sokaktaki bir duyarlÄ± insan olarak halkÄ±na olan borcunu ödediÄŸini söyleyen MÄ±zraklÄ±, seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±ndaki izlenimlerine dikkat çekerek, “Ä°stedikleri kadar üzerimize gelsinler. Biz karÅŸÄ±mÄ±zda bizden daha önde, bizden daha yürekli ve bu konuda adeta yemin etmiÅŸ insanlarla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. Özellikle kadÄ±nlarÄ±n gücü ve enerjisi gözlerine yansÄ±yor. Gençler zinde ve cesur dolayÄ±sÄ±yla biz onlarla beraber bir kez daha gücümüzün ve imkanlarÄ±mÄ±zÄ±n farkÄ±nda olarak bu sürece demokratik müdahaleyi yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±, saÄŸlÄ±ÄŸÄ± bozulan devletin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yerine getirmek için buna gerek vardÄ±. Bunun çabasÄ±nÄ± göstereceÄŸiz. HalkÄ±mÄ±z kavgada bizden daha aziz ve daha cesur Hasan Hüseyin’in söylediÄŸi gibi; Biz deÄŸil onlar bizi motive ediyor” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 MayÄ±s 2018 11:23

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