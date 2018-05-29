Sezgin Tanrıkulu: Kürt sorununun çözüm merkezi TBMM

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu: Sorunları diyalogla çözeceğiz. Kürt sorunun çözüm adresi TBMM'dir.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, partisinin seçim bildirgesine dair Diyarbakır’da basın açıklaması gerçekleştirdi. Ülkenin temel sorunlarına AKP’nin yaklaştığı gibi siyasi rant gibi yaklaşmayacaklarını söyleyen Tanrıkulu, sorunları diyalogla çözeceklerini belirterek, Kürt sorunun çözüm adresinin TBMM olduğuna işaret etti.

‘SEÇİM BİLDİRGEMİZ SENETTİR’

Ülkenin kritik bir dönemden geçtiğini belirten Tanrıkulu, “ Türkiye’nin düştüğü uçurumdan bir çıkış yolu var, halkımızın vicdanıyla da bu çıkış yolunu bulacak. Seçim bildirgemiz Türkiye’nin temel sorunlarına çözüm getiren çözüm öneren Türkiye’nin dışlanmış kesimlerini Türkiye’ye kazandırmayı amaçlayan içerikle hazırlandı. Türkiye’nin 5 temel sorununu tarif ederek yola koyuldu. Eğitim, dış politika, ekonomi, demokrasi ve toplumsal barış, başlığı altında toplandı. Türkiye’nin temel sorunlarına çözüm önerdik. Bunlardan biri Kürt sorunu, bu içerikte ve başlıkta ele alındı. Hem bölgede hem Türkiye’nin karşılık bulacağına inanıyoruz. 16 yıl AKP iktidarının yaklaştığı gibi bir siyasi rant odaklı siyasi çıkar odaklı hiçbir şekilde yaklaşmadık. Bu meselenin siyasetin dışında siyasetin içinde bir araya gelerek ve diyalogla çözülebileceğini ifade ettik. Bu diyalog merkezinin de geçtiğimiz 5 yıldan beri ifade ettiğimiz üzere TBMM olduğunu ifade etmek istiyorum. İçerik olarak hem yerel yönetimler bakımından hem de ana dil bakımından hem de eşit yurttaşlık bakımından Türkiye’nin bu sorunun 3 ana parametresi noktasında bizi bağlayan bölgeyi herkesin kamuoyuna sunduk. Seçim bildirgesi siyasi partilerle yurttaşlar arasında bir senettir” dedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 20:57

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