'Sennur Sezer, ortak deÄŸerlerimizin Ã§oÄŸalmasÄ± iÃ§in ne gÃ¼zel olanak'

â€˜Sennur Sezer Emek-DireniÅŸ Åžiir ve Ã–ykÃ¼ Ã–dÃ¼lÃ¼â€™ bu sene Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez verildi. Ã–dÃ¼lÃ¼ dÃ¼zenleyenler ve kazananlar Evrensel'e konuÅŸtu.

Ä°smail AFACAN

Ä°stanbul

Åžiirin ve Umudun Yorulmaz Ä°ÄŸnesi Sennur Sezer aramÄ±zdan ayrÄ±lalÄ± üç sene oldu. Usta ÅŸairin ismini ve edebiyatÄ±nÄ± yaÅŸatmak için her yÄ±l “Sennur Sezer Emek-DireniÅŸ Åžiir ve Öykü Ödülleri” veriliyor. GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ± ve Manos Kitap tarafÄ±ndan düzenlenen öykü ve ÅŸiir yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± bu yÄ±l ÅŸiir dalÄ±nda “Güle BatÄ±r Öfkeni” dosyasÄ±yla Özge Sönmez, öykü dalÄ±nda ise “KaybolanÄ±n Hikâyesi” dosyasÄ±yla Cem KertiÅŸ kazandÄ±. Ödüller ise usta ÅŸairin 75. doÄŸum günü olan 12 Haziran’da BarÄ±ÅŸ Manço Kültür Merkezinde yapÄ±lacak törenle takdim edilecek.

YarÄ±ÅŸmanÄ±n düzenleyicileri GÄ±da-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Seyit Aslan, Manos Kitap’tan C. HakkÄ± Zariç; ödülleri kazanan Özge Sönmez ve Cem KertiÅŸ’le; Sennur Sezer’i, yarÄ±ÅŸmayÄ±, emeÄŸi ve direniÅŸi konuÅŸtuk. Åžair HakkÄ± Zariç ÅŸöyle özetliyor yarÄ±ÅŸmanÄ±n amacÄ±nÄ±: “Yazarak çoÄŸaltabiliriz insanÄ±n ortak deÄŸerini. Sennur Sezer, ortak deÄŸerlerimizin çoÄŸalmasÄ± için, ne güzel bir olanak”

‘DÜNYA GÖRÜÅžÜNÜN SAHÄ°PLENÄ°LDÄ°ÄžÄ°NÄ° GÖSTERÄ°YOR’

Bu yÄ±lki yarÄ±ÅŸmaya ÅŸiir ve öykü dallarÄ±nda yoÄŸun bir katÄ±lÄ±m olduÄŸunu söyleyen GÄ±da-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Seyit Aslan “Bu durum Sennur Sezer ve onun dünya görüÅŸünün ve yaptÄ±klarÄ±nÄ±n sahiplendiÄŸini ve sahiplenmeye devam ettiÄŸini gösteriyor. Bu üretim ve sahiplenmenin kuÅŸaktan kuÅŸaÄŸa büyüyerek devam edeceÄŸine inanÄ±yorum.” dedi. Sennur Sezer’in yazar ve ÅŸair olarak iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± kültürünü gelecek kuÅŸaklara aktarmak için mücadele verdiÄŸini dile getiren Aslan, “Sennur Sezer hayatÄ±nÄ±n her alanÄ±nda iÅŸçilerin yaÅŸamÄ±nÄ± dert etmiÅŸ, barÄ±ÅŸÄ± anlatmÄ±ÅŸ, barÄ±ÅŸ için uÄŸraÅŸ vermiÅŸ, kadÄ±nlarÄ±n ezilmiÅŸliÄŸine dil olmuÅŸ, aynÄ± zamanda bir kadÄ±n ve geçmiÅŸte iÅŸçilik yapan birisi olarak anÄ±lmayÄ± hak ediyor.” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

‘YAZARAK ÇOÄžALTABÄ°LÄ°RÄ°Z Ä°NSANIN ORTAK DEÄžERÄ°NÄ°’

Sennur Sezer Emek-DireniÅŸ Åžiir ve Öykü Ödüllerinin edebiyatta yeniden üretime neden olduÄŸu için sevinçli olduklarÄ±nÄ± ifade eden Manos Kitap’tan C. HakkÄ± Zariç ÅŸunlarÄ± söyledi: “Gelen dosyalarÄ± okuma ve deÄŸerlendirme sürecinde titiz ve incelikli davranan jüri üyelerine Manos Kitap olarak teÅŸekkür ederiz. Ödüle deÄŸer görülen dosyalarÄ±n edebiyatÄ±mÄ±zda yeniliklere neden olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz. Özge Sönmez ve Cem KertiÅŸ’i ÅŸair ve yazarlarÄ±mÄ±z arasÄ±nda görmekten mutluyuz, onlarÄ± da ayrÄ±ca tebrik ederiz.”

YazmanÄ±n bir itiraz nedeni olarak hayatÄ±mÄ±zdaki yerini korudukça edebiyatÄ±n sesini yükselteceÄŸini vurgulayan Zariç, “Yeni bir ÅŸey söylemenin zamanÄ±ndan geçiyoruz ve vicdanÄ± olan sözcükler tutuyor elimizden. Gelecek zamana bÄ±rakacaÄŸÄ±mÄ±z miras önemli buradan bakÄ±nca. Yazarak çoÄŸaltabiliriz insanÄ±n ortak deÄŸerini. Sennur Sezer, ortak deÄŸerlerimizin çoÄŸalmasÄ± için, ne güzel bir olanak...” dedi.

‘GECENÄ°N Ä°ÇÄ°NDE ATEÅžBÖCEKLERÄ°DÄ°R ÅžAÄ°RLER’

Özge Sönmez (Åžiir DalÄ±nda Birinci): YÄ±kÄ±cÄ± bir çaÄŸda yaÅŸÄ±yoruz. Sadece ülkemiz deÄŸil, dünyanÄ±n büyük çoÄŸunluÄŸu bir ucundan tutuÅŸmuÅŸ alev alev yanÄ±yor. SavaÅŸlar, ÅŸiddet, kÄ±yÄ±mlar, sömürü düzeni, adaletsizlik, vicdansÄ±zlÄ±k bu yangÄ±nla beraber son hÄ±zla yayÄ±lÄ±yor. Ancak hiçbir yangÄ±n sonsuza dek sürmez. Gün döner, mevsimler deÄŸiÅŸir ve yangÄ±ndan arta kalanlarla yüzleÅŸiriz. Ä°ÅŸte ÅŸiir tüm bu süreçte tanÄ±ktÄ±r, sanÄ±ktÄ±r ve çÄ±ÄŸlÄ±ktÄ±r. Vicdanla örülü bir akla sahipseniz, kilometrelerce ötede dilini bile bilmediÄŸiniz çocuÄŸun derdi sizin derdiniz olur. Emekle, alÄ±n teriyle dünyayÄ± güzelleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸanlara indirilen darbeler öfkeniz olur. Direnirsiniz. Åžiir direnmenin bir diÄŸer adÄ±dÄ±r bana göre. Direnmek barÄ±ÅŸçÄ±ldÄ±r, onurludur ve saygÄ±yÄ± hak eder. Gücünü ve haklÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± masumiyetinden alanlarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda hiçbir gece sonsuza dek hüküm süremez. Gecenin içinde ateÅŸ böcekleridir ÅŸairler. Ä°ÅŸte Sennur Sezer de benim için bu direngen ateÅŸ böceklerinden birisi. IÅŸÄ±ÄŸÄ±, direnci, sevgisi, anaçlÄ±ÄŸÄ± ve inadÄ±yla parlamaya devam ediyor. Ne mutlu bana ki; böyle bir kalemle, böyle bir duruÅŸla ve en önemli böyle bir kalple yollarÄ±mÄ±z kesiÅŸti. Derdimiz aynÄ±, gözyaÅŸÄ±mÄ±z aynÄ±, sevincimiz aynÄ±. DünyayÄ± daha güzel kÄ±lacak ne varsa, arÄ± gibi çalÄ±ÅŸÄ±p hakça bölüÅŸerek çoÄŸaltmanÄ±n peÅŸindeyiz. Åžiir insanlarÄ±n tutkalÄ±dÄ±r, birleÅŸtirir, büyütür. Bu tutkalÄ± ne kadar çoÄŸaltÄ±rsak, dünyayÄ± güzelleÅŸtirme yolunda o kadar saÄŸlam adÄ±mlar atabiliriz. Bu vesile ile 2018 yÄ±lÄ± Sennur Sezer Emek-DireniÅŸ Åžiir Ödülü’ne “Güle BatÄ±r Öfkeni” isimli ÅŸiir dosyamÄ± deÄŸer gören deÄŸerli seçici kurul üyelerine bir kere daha teÅŸekkür ederim. Åžiirin, emeÄŸin, direnmenin yani özetle, hakiki insan olabilmenin o büyük sorumluluÄŸuyla dünyayÄ± güzelleÅŸtirmeye devam.

‘YAÅžATMAYA AYNI RUHLA DEVAM EDÄ°YOR’

Cem KertiÅŸ (Öykü DalÄ±nda Birinci): BazÄ± insanlar hayatlarÄ±nÄ± yÄ±kmaya, sömürmeye adar. YaÅŸatmaz. BunlarÄ± neden mi söylüyorum? Sennur Sezer Emek ve DireniÅŸ Ödülü’nü alan dosyamÄ± yayÄ±mlatabilmek için yayÄ±nevlerine baÅŸvuruyor çoÄŸu zaman bir yanÄ±t dahi alamÄ±yordum. BazÄ± yayÄ±nevleri, daha önceki kitaplarÄ±m hakkÄ±nda oldukça olumlu eleÅŸtiriler yazÄ±lmasÄ±na raÄŸmen kitaplarÄ±mÄ±n satÄ±ÅŸ rakamlarÄ±nÄ±n düÅŸük olduÄŸunu yüzüme karÅŸÄ± açÄ±kça söylediler. DosyamÄ±n yayÄ±mlanmama sebebi edebi deÄŸersizliÄŸi deÄŸildi, piyasada para etmeyecek olmasÄ±ydÄ±. ‘HaklÄ±ydÄ±lar’. Ben de tÄ±pkÄ± Sennur Sezer gibi popüler yazmÄ±yor, kalemimi piyasaya satmÄ±yordum. EdebiyatÄ± sevdiÄŸim için iliÅŸkimi sadece okuyucu olarak sürdüreyim, artÄ±k yazmayayÄ±m dediÄŸim o dönemde Sennur Sezer’i ve hakkÄ±nda yazÄ±lanlarÄ± kitaplarÄ±ndan, sosyal medyadan okuyordum. Tesadüfen, ‘beduh’ mahlas ismiyle kaleme alÄ±nmÄ±ÅŸ bir paylaÅŸÄ±m gördüm ekÅŸi sözlükte. Bu kiÅŸi üniversite için yeni bir ÅŸehre taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, edebiyata olan hevesi yüzünden ÅŸiir yazmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama yazdÄ±klarÄ±nÄ± kiminle paylaÅŸacaÄŸÄ±na emin olamadÄ±ÄŸÄ± bir dönemde iki ÅŸiirini Sennur Sezer’e gönderdiÄŸini yazmÄ±ÅŸ. Sennur Sezer, bu genç adama mektuplar yazmÄ±ÅŸ. YazarÄ±n ifadeleriyle: “… Benim o vakit; ergenlik ve yalnÄ±zlÄ±k hezeyanlarÄ±mla yazdÄ±klarÄ±ma, hiç erinmeden, özenle, tek tek ve hatta kelime kelime verilen cevaplar, okuma önerileri… Bu yol gösterici mektuplaÅŸma, üç ay sürmüÅŸ her yazdÄ±ÄŸÄ±mÄ± ona göndermiÅŸ yanÄ±tlar almÄ±ÅŸtÄ±m…” Ä°ÅŸte bu yazÄ±lanlarÄ± okuduktan sonra birçok duyguyu aynÄ± anda yaÅŸadÄ±m. Sennur Sezer yaÅŸatmÄ±ÅŸtÄ±. Onca iÅŸinin arasÄ±nda gencecik bir çocuÄŸa destek olmuÅŸtu. Bu olanlardan çok etkilendim ve dosyamÄ± yarÄ±ÅŸmaya göndermeye karar verdim. Åžiirlerinde ve yazÄ±larÄ±nda emeÄŸin, iÅŸçinin, kadÄ±nÄ±n, çocuÄŸun, gencin kÄ±saca direnenlerin yanÄ±nda olan Sennur Sezer ne yazÄ±k ki aramÄ±zda deÄŸil artÄ±k. Ama, yaÅŸatmaya aynÄ± ruhla devam ediyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 MayÄ±s 2018 20:20

www.evrensel.net