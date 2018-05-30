SeÃ§imi konuÅŸtuÄŸumuz KOÃœ Ã¶ÄŸrencileri: Gel de 470 liralÄ±k bursla geÃ§in

Kocaeli Ãœniversitesi Ã¶ÄŸrencileriyle 24 Haziran seÃ§imlerini konuÅŸtuk: AylÄ±k verilen â€˜470 liralÄ±k bursla geÃ§inâ€™ diyorlar.

Kübra LAZ

Meryem UZAY

Kocaeli

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsünde hemen hemen her mekanda seçimler tartÄ±ÅŸma konusu. ÖÄŸrencilerin büyük bir kÄ±smÄ± baskÄ±n seçimi ‘Hükümetin girdiÄŸi çÄ±kmaz’ olarak ifade ederken, her kesimden gençlerin ortaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± diÄŸer bir nokta ise seçimin oldukça zorlu geçeceÄŸi...

1992 yÄ±lÄ±nda kurulan Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), günümüzde; 18 fakülte, 2 yüksekokul, 21 meslek yüksekokulu ve 1 devlet konservatuvarÄ± ile eÄŸitim hayatÄ±nÄ± sürdürüyor. Üniversitenin nüfusu ise 81 binin üzerinde… KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü’nün, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n özel doktorlarÄ± arasÄ±nda olduÄŸu biliniyor. Öte yandan; 2016’nÄ±n 1 Eylülü’nde 19 barÄ±ÅŸ imzacÄ±sÄ± akademisyenin okuldan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±, kimi bölümlerde öÄŸrencilere sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸattÄ± ama öÄŸrenciler hocalarÄ±ndan kopmadÄ±. Kocaeli DayanÄ±ÅŸma Akademisini kuran akademisyenler, ihraç edildikleri ilk günden bu yana ÅŸehri terk etmeyerek öÄŸrencileri ve ÅŸehir muhalefeti ile yan yana durdu.

Vaziyet böyleyken, biz de KOÜ öÄŸrencileriyle seçimleri konuÅŸtuk. Beden EÄŸitimi Yüksek Okulu ÖÄŸrencisi Serhat, ekonominin sÄ±kÄ±ntÄ±da olduÄŸunu ÅŸu ironik örnekle belirtiyor: “Ben kendi ülkemde 1 TL’ye bir kere lavaboya giderken, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen biri 1 dolara beÅŸ defa lavaboya gidebilir. Bana da aylÄ±k verdiÄŸi ‘470 liralÄ±k bursla geçin’ diyor.” Tarih Bölümü ÖÄŸrencisi Yunus, erken seçim kararÄ±nÄ± doÄŸru bulmayanlardan. Erken seçim kararÄ±nÄ± ‘sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlÄ±k’ olarak nitelendiren Yunus, “Bu durum ErdoÄŸan’Ä±n iktidarÄ±nÄ± sürekli hale getirmek istemesinden baÅŸka bir ÅŸey deÄŸil” dedi.

‘KENDÄ° SÖYLEMLERÄ°YLE ÇELÄ°ÅžÄ°YORLAR’

Ä°ktidarÄ±n söylemleriyle çeliÅŸtiÄŸini söyleyen Felsefe Bölümü ÖÄŸrencisi Yavuz, tüm muhalefet partilerinin birleÅŸmesi gerektiÄŸini belirterek, “Millet Ä°ttifakÄ±, Cumhur Ä°ttifakÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda yetersiz. Tüm muhalif partilerinin tek adama karÅŸÄ± aynÄ± çatÄ± altÄ±nda birleÅŸmesi gerekiyordu” dedi. OluÅŸturulan ittifaklar hakkÄ±nda sözlerini devam ettiren Yavuz, “Millet Ä°ttifakÄ±na oy verecek olanlar vatan haini olarak suçlanÄ±yor. Bu hükümetin toplumu iki gruba ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kutuplaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. KardeÅŸlik söylemleri ile çeliÅŸiyorlar; o zaman neden seçim yapÄ±yorsun?” diyerek sitem ediyor.

ReklamcÄ±lÄ±k Bölümü ÖÄŸrencisi Emrah Aslan, seçimlerin oldukça ilginç olacaÄŸÄ±nÄ± belirterek “ErdoÄŸan tekrar baÅŸa geçebilir ancak bence son dönemlerini yaÅŸÄ±yor. Meral AkÅŸener’in ikinci tura kalabileceÄŸini, Ä°nce sayesinde de CHP’de önemli deÄŸiÅŸikliklerin olabileceÄŸini düÅŸünüyorum. HDP de barajÄ± aÅŸar” dedi. Ä°letiÅŸim Fakültesi ÖÄŸrencisi Ahmet, AKP’nin seçim manifestosu için, “16 yÄ±ldÄ±r iktidardalar. Ä°ktidardayken özgürlük adÄ±na hiçbir ÅŸey yapmadÄ±lar. Åžimdi seçim vaadi olarak özgürlükten bahsetmeleri oldukça komik” dedi.

'KADIN HAKLARINDA TATMÄ°N ETMÄ°YORLAR'

Gazetecilik ÖÄŸrencisi Ahsen, ”Åžu anda anlattÄ±klarÄ± manifestoyu savunmuyorum. KadÄ±nlarÄ±n haklarÄ±na yönelik tatmin edici söylemlerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum” dedi. DolarÄ±n bu ÅŸekilde yükseliÅŸinin kendisini de etkilediÄŸini ifade eden Ahsen, “Her yÄ±l burslara zam yapÄ±lÄ±yor. Ancak enflasyona baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda yapÄ±lan zammÄ±n hiçbir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± yok. Seçimlerden sonra gelecek ismin öÄŸrencilerin sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±yla yakÄ±ndan ilgilenmesi gerektiÄŸini düÅŸünüyorum”diye konuÅŸtu. Ä°ngiliz Dili ve EdebiyatÄ± ÖÄŸrencisi Zehra da kadÄ±n vekil adaylarÄ±nÄ±n azlÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek “Partilerin eÅŸitlik vaatlerine raÄŸmen bulunduÄŸumuz durum ataerkil bir yapÄ±ya sahip olduÄŸumuz gerçeÄŸini bir kez daha yüzümüze vurdu. Bu sebeple Meral AkÅŸener’i ve partisini destekleyeceÄŸim. Tüm diÄŸer adaylarÄ±n yanÄ±nda öncelikle Meral AkÅŸener bir kadÄ±n. Ve annelik içgüdüsü ile bu ülkeyi yönetir ise Türkiye güzel günler görecek”dedi.

'MÄ°LLET Ä°TTÄ°FAKI ERDOÄžAN’I DEVÄ°RMEK Ä°ÇÄ°N YAPILMIÅž PLAN!'

Henüz 1. sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi olan Yakup Åžahin, seçimlerde ilk kez oy kullanacaÄŸÄ± için heyecanlÄ± olduÄŸunu belirtiyor. Millet Ä°ttifakÄ±nÄ± samimi bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Åžahin, bu partilerin bir araya gelmesinin de samimi olduÄŸunu düÅŸünmüyor. Ülkede ekonomik refahÄ± saÄŸlamak için seçimlerin erkene alÄ±nmasÄ±nÄ±n doÄŸru karar olduÄŸunu ifade eden Åžahin, “Seçim kararÄ±nÄ± demokratik bir eylem olarak görüyorum. Çünkü ülkede milli birliÄŸi ve ekonomik refahÄ± saÄŸlamak gerekiyor. Bunun için baÅŸkanlÄ±k sistemi bir an önce hayata geçmeli. Millet Ä°ttifakÄ±nÄ±n ideolojik olarak bir araya gelmesini samimi bulmuyorum. SÄ±rf ErdoÄŸan’Ä± devirmek için yapÄ±lmÄ±ÅŸ çirkin bir plan olduÄŸunu düÅŸünüyorum” dedi.

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