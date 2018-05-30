Ä°ki kurumdan iki Ã§eliÅŸen cevap: YÄ±kÄ±mlarda asbest Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼ yapÄ±ldÄ± mÄ±?

Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi: Ä°l Ã‡evre MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan Ã¶lÃ§Ã¼m yapÄ±ldÄ±. Ä°l Ã‡evre MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼: YÃ¶netmeliÄŸe gÃ¶re yapÄ±lmasÄ± iÃ§in uyardÄ±k.

Metehan UD

Ä°zmir

KarabaÄŸlar Uzundere'deki kentsel dönüÅŸüm kapsamÄ±nda yÄ±kÄ±lan binalarÄ±n asbest ölçümü ilgili yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yazÄ±ÅŸmalardan farklÄ± sonuçlar aldÄ±k. Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi, “Ä°l Çevre MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan ölçüm yapÄ±ldÄ±” derken, Ä°l Çevre MüdürlüÄŸü ise “YönetmeliÄŸe göre yapÄ±lmasÄ± için uyardÄ±k” dedi. TÄ±bbi Jeoloji alanÄ±nda çalÄ±ÅŸmalarÄ± bulunan Jeoloji Yüksek Mühendisi aynÄ± zamanda Asbest Söküm UzmanÄ± Dr. EÅŸref Atabey büyükÅŸehir cevabÄ±nÄ±n yönetmelikle çeliÅŸtiÄŸini ifade etti.

Kentsel dönüÅŸüm kapsamÄ±nda yÄ±kÄ±lan eski binalarda olmasÄ± muhtemel asbest, çalÄ±ÅŸanlar ve çevrede yaÅŸayanlar açÄ±sÄ±ndan tehlike oluÅŸturuyor. Kanserojen bir mineral olan asbestin kullanÄ±mÄ±, Türkiye’de 2010’da ve en son 2013 yÄ±lÄ±nda tamamen yasaklandÄ±. Ancak 2010’dan önce yapÄ±lan binalarÄ±n yÄ±kÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda yüksek miktarda asbest ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±labiliyor. Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütü verilerine göre, dünyada 125 milyon kiÅŸi çalÄ±ÅŸma ortamlarÄ±nda asbeste maruz kalÄ±yor. BirleÅŸmiÅŸ Milletler kayÄ±tlarÄ±na göre de asbestin neden olduÄŸu hastalÄ±klara baÄŸlÄ± her yÄ±l yüz binin üzerinde iÅŸçi ölümü meydana geliyor.

BÜYÜKÅžEHÄ°R: ÇEVRE MÜDÜRLÜÄžÜ Ä°NCELEDÄ°

Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi, verdiÄŸi cevabÄ±nda yönetmeliÄŸe uygun olarak yÄ±kÄ±m, hafriyat taÅŸÄ±ma ve depolama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Abdurrahman Suphi Åžahin imzasÄ±yla verilen cevapta ‘Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan yerinde yapÄ±lan incelemede, bu kapsamda malzemenin bulunmadÄ±ÄŸÄ± hususu belediyemize bildirilmiÅŸtir’ denildi. Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesine verdiÄŸimiz dilekçede özellikle asbest ölçümü ile ilgili raporu istesek de belediye raporu vermekten kaçÄ±ndÄ±. AynÄ± dilekçemize Çevre ve Åžehircilik Ä°zmir Ä°l MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan verilen cevapta ise atÄ±klarÄ±n bertarafÄ± konusunda uyarÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve asbest ölçümü konusunun, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan ‘Asbestle ÇalÄ±ÅŸmalarda SaÄŸlÄ±k Ve Güvenlik Önlemleri HakkÄ±nda YönetmeliÄŸince’ iÅŸveren tarafÄ±ndan yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi belirtildi.

‘YETKÄ° YEREL YÖNETÄ°MLERDE’

Verilen cevaplarÄ± gazetemize deÄŸerlendiren Asbest Söküm UzmanÄ± Dr. EÅŸref Atabey, özellikle kentsel dönüÅŸüm kapsamÄ±ndaki toplu binalarÄ±n asbestten arÄ±ndÄ±rÄ±lmadan yÄ±kÄ±ma geçilmemesi gerektiÄŸini ifade ederek “Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n binalarÄ±n asbestten arÄ±ndÄ±rma iÅŸinde sadece binalardan çÄ±kmÄ±ÅŸ olan asbest atÄ±klarÄ±nÄ± bertaraf etme görevi olduÄŸu bilinmektedir. BinanÄ±n asbestten arÄ±ndÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± raporu bina sahibine-iÅŸverene aittir. BinalarÄ±n yÄ±kÄ±mÄ± konusunda yerel yönetimlerin sorumlu olduÄŸu bilinmektedir. O halde binalarÄ±n asbestten arÄ±ndÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±yla ilgili raporu da ilgili belediyeler, binayÄ± yÄ±kacak olan iÅŸverenlerden (özelse özelden, kamu ise kamudan) istemeleri ÅŸarttÄ±r” dedi.

Belediyenin verdiÄŸi cevapla ilgili Dr.Atabey ÅŸunlarÄ± söyledi “Binalarda asbestli malzemenin hiç olmadÄ±ÄŸÄ± acaba birtakÄ±m ölçüm ve analizler sonucuna mÄ± dayandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r? Bu bilinmemektedir. Bunu iÅŸverenin binanÄ±n yÄ±kÄ±mÄ±yla ilgili asbestten arÄ±ndÄ±rma iÅŸinde vermiÅŸ olduÄŸu risk deÄŸerlendirmesi, iÅŸ planÄ±ndan ve asbestten arÄ±ndÄ±rÄ±lma raporundan anlayabiliriz” dedi. ÇoÄŸu yerde binalarÄ±n asbestten arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n yönetmeliÄŸe uygun yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Atabey “Yetki karmaÅŸasÄ±, mevzuattaki eksiklikler, asbestten arÄ±ndÄ±rma iÅŸindeki mali yük, yeterli sayÄ±da asbest söküm uzmanÄ± olmayÄ±ÅŸÄ± nedenleriyle yÄ±kÄ±mÄ± yapÄ±lacak binalarÄ±n asbestten arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±yla ilgili zorunlu bir yaptÄ±rÄ±mÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± bilinmektedir.”

‘KANSER RÄ°SKÄ°’

Kentsel dönüÅŸümde en büyük saÄŸlÄ±k riskinin asbest olduÄŸunu da dile getiren Atabey “Asbest lifsi yapÄ±da olup, uzun süre solunum yoluyla alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda akciÄŸer zarÄ± kanseri=mezotelyoma, asbestozis hastalÄ±ÄŸÄ±na yol açtÄ±ÄŸÄ± bilinmektedir. Asbest Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütünce 1A kanserojen madde grubu içindedir. Havada bir lif dahi olsa saÄŸlÄ±k açÄ±sÄ±ndan risklidir. Bina iç ortamÄ±nda 8 saatlik çalÄ±ÅŸma süresi içinde ortalama, bir santimetreküp havadaki asbest lifi 0.1 liften fazla ise bina karantinaya alÄ±nÄ±r, az ise karantinaya alÄ±nmaz. Her iki durumda asbest olduÄŸu tespit edilirse asbest söküm iÅŸinin uzmanlar nezaretinde yapÄ±lmasÄ± gerekir.” dedi.

SORULARIMIZ

YÄ±kÄ±mlarla ilgili hem Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesine hem de Çevre ve Åžehircilik Ä°zmir Ä°l MüdürlüÄŸüne, asbest ve tehlikeli atÄ±k ölçümümün yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÄ±kÄ±m yapan ekiplerin denetlenip denetlenmediÄŸi, yÄ±kÄ±m teknikleri konusunda özel bir teknik kullanÄ±lÄ±p kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±, binalarÄ±n kim tarafÄ±ndan denetlendiÄŸi, yÄ±kÄ±m ve hafriyat atÄ±klarÄ± için ne tür önlemler alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve yÄ±kÄ±m yapÄ±lan binalarÄ±n yan tarafÄ±nda bulunan binalarÄ±n yÄ±kÄ±mlardan etkilenmemesi için alÄ±nan önlemlerin neler olduÄŸu sorduk. Dilekçelerin ardÄ±ndan alandaki yÄ±kÄ±mÄ±n hÄ±zlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görüldü. Makine ve çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ± arttÄ±rÄ±larak yÄ±kÄ±mlar hafta sonuna da çekildi.

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