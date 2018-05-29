HDP: Demirtaş'ın FOX Tv'ye bağlanacağı iddiası doğru değildir

Selahattin Demirtaş'ın FOX Tv'ye ankesörlü telefonla bağlanma talebinin kabul edildiği yönündeki iddianın doğru olmadığı açıklandı.

HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, sosyal medya paylaşımında HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ın FOX Tv'de yayımlanan "Liderler FOX'ta" programına 10 dakikalık görüşme hakkını kullanarak ankesörlü telefonla bağlanacağını iddia etmişti.

Lezgin Botan daha sonra yeni bir tweet atarak, bilginin doğru olmadığını söyledi. HDP de, iddianın doğru olmadığnı açıkladı.

HDP Van Milletvekili Lezgin Botan Twitter hesabından yaptığı açıklamayla HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş 'ın yarın akşam Liderler FOX 'ta programına telefonla ile bağlanacağını duyurmuştu: "Halkların Devrimci Cumhurbaşkanı Adayı Sn.#Selahattin demirtaş telefon yoluyla fox tv yayınına bağlanacak,herkes dinlemeye davetlidir."

Ancak LEzgin Botan ardından yeni bir tweet atarak, "Değerli arkadaşlar Sn.Demirtaş’ın Fox tv’ye telefonla katılacağı bilgisi doğru değildir.Eksik bilgilendirmeden kaynaklı olduğunu belirtiyor,hepinizden özür diliyorum." dedi.

HDP İstanbul Basın Komisyonu tarafından yapılan bilgilendirmede de, "Cumhurbaşkanı adayımız Selehattin Demirtaş'ın Fox TV de Liderler Fox'da programına telefonla katılacak haberleri doğru değildir. Bu konuda başvuru yapılmıştır fakat yapılan başvuruya henüz cevap verilmemiştir. Basına yansıyan haberler doğru değildir. Bu konuda partimizin organları açıklama yapacaktır." açıklamasında bulundu.

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, partilerinin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın propaganda hakkını cezaevi koşullarında kullanabilmesi için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunduğunu duyurmuştu. (HABER MERKEZİ)

HDP, Demirtaş’ın Fox TV’ye katılması için bakanlığa başvurdu

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 19:33

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