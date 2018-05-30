AKPâ€™li seÃ§men: Tam yaÅŸanacak zaman ama iÅŸÃ§i ve kÃ¶ylÃ¼ dibe vurdu

Vedat YALVAÇ

YeÅŸim YÜZAY

Ä°stanbul

Memleket baskÄ±n bir ÅŸekilde gelen seçimin havasÄ±na girmeye baÅŸladÄ±. Hemen her yerde adaylar, ittifaklar, ihtimaller baÅŸ gündem olmuÅŸ durumunda. Ä°stanbul AvcÄ±lar’da da bir aÄŸacÄ±n gölgesinde, bir bankÄ±n üstünde oturanlarÄ±n, çarÅŸÄ±da pazarda dolaÅŸanlarÄ±n, alÄ±ÅŸveriÅŸ yapanlarÄ±n, kuyrukta bekleyenlerin konuÅŸtuÄŸu hep seçim. Mikrofonu uzattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yurttaÅŸlar, öyle ilgili ki meseleye, röportajÄ±mÄ±z bir süre sonra, kendi deyimleriyle ‘açÄ±k oturum’a dönüÅŸüyor.

Muhalefetteki partilere oy verecek olanlarÄ±n 16 Nisan’a göre daha korkusuz ve daha baskÄ±n tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gözlemliyoruz. ÖzelleÅŸtirmelerden eÄŸitime, iÅŸsizlikten ekonominin kötü gidiÅŸatÄ±na kadar söyleyecek çok ÅŸeyleri var.

AKP’liler ise savunmaya geçmiÅŸ durumda. Ama söylediklerini birkaç cümle sonra yine kendileri çürütüyor. ÖrneÄŸin “Bu zaman tam yaÅŸanacak zaman. Ä°nsanlar bulmuÅŸ da bunuyor” diyen emekli bir AKP’li birkaç cümle sonra “Emekliyim ama yine de çalÄ±ÅŸÄ±yorum. ÇalÄ±ÅŸmasam aç kalÄ±rÄ±m. Zaten iÅŸçi ve köylü dibe vurdu” diyor. Yine “Türkiye’nin halinde ne varmÄ±ÅŸ! Her ÅŸey çok iyi. Matematiksel olarak ortaya koyun bakalÄ±m” diye çÄ±kÄ±ÅŸan yaÅŸlÄ± amca birkaç cümle sonra “EÄŸer kiralar bu kadar yüksek olmasa insanlar geçinir. AvcÄ±lar’da bodrum katÄ± bile 1500 lira” diyor.

“Her ÅŸey çok iyi, çok güzel” söylemiyle kendi yaÅŸamlarÄ±ndan aktardÄ±klarÄ± arasÄ±ndaki çeliÅŸkiye iÅŸaret edince ise istisnasÄ±z aynÄ± argümanÄ± duyuyorsunuz; “Eskiden gaz kuyruklarÄ± vardÄ±. Yine mi o günlere dönelim.”

‘MHP, AKP’NÄ°N VAGONU OLDU’

AvcÄ±lar’da ‘havuz’ olarak bilinen meydandayÄ±z. BurasÄ± belediyenin hemen yanÄ±. Özellikle güzel havalarda, AvcÄ±lar’Ä±n en kalabalÄ±k yerlerinden biri.

Havuzun kenarÄ±nda bir bankta kendisini “çekirdekten MHP’li” olarak tanÄ±mlayan bir adamÄ±n yanÄ±ndayÄ±z. 24 Haziran’da oyunu “ProgramÄ±nÄ± beÄŸendiÄŸi için” Ä°YÄ° Partiye vereceÄŸini açÄ±klÄ±yor ama Bahçeli’ye duyduÄŸu tepkinin de önemli bir etken olduÄŸunu anlÄ±yoruz. “Sen 50-60 yÄ±llÄ±k bir partisin bir aday gösteremiyor musun? Onun bunun vagonu oluyorsun. Bu kadar insanÄ± da kendinle beraber ayaklar altÄ±na aldÄ±n. Biz çekirdekten MHP’liyiz, yeni deÄŸiliz yani. Bir sürü acÄ±sÄ±nÄ± çekmiÅŸiz biz bu davanÄ±n. Getirdi bizi Ak Parti’nin peÅŸine taktÄ±rdÄ±” diyor.

‘AÇIM BEN... NE YAPAYIM YOLU, KÖPRÜYÜ!’

16 yÄ±ldÄ±r ülkeyi yöneten AKP’yi “Bir fabrika mÄ± kurdular, sanayiyi mi geliÅŸtirdiler! Köprü yaptÄ±lar, yol yaptÄ±lar... Ben açÄ±m ne yapacaÄŸÄ±m yolu, köprüyü. Ä°laç alamÄ±yorum ilaç. Yol, köprü mü benim midemi dolduracak?” diye eleÅŸtiriyor.

O sÄ±rada yanda oturan bir vatandaÅŸ, “Ä°laç alamÄ±yorum derken yalan söylüyorsun” diye lafa giriyor. KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± atÄ±ÅŸmaya baÅŸlÄ±yorlar:

- Eskisi gibi kuyruk yok.

- Git bakalÄ±m, ilacÄ± kaç paraya alacaksÄ±n?

- BaÅŸkasÄ±ndan zaten hayÄ±r yok ki.

- 16 yÄ±ldÄ±r onlar mÄ± yönetiyor da hayrÄ± yok. Kimin kazanÄ±mlarÄ±nÄ± harcÄ±yor? Kendi cebinden getirdi deÄŸil mi? Kimse ÅŸimdi verilen zararÄ± vermedi. BakÄ±n cumhuriyetin tüm kazanÄ±mlarÄ± satÄ±ldÄ±. Bir tek ÅŸeker fabrikalarÄ± kalmÄ±ÅŸ onlar da satÄ±ldÄ±. YarÄ±n baÅŸka ÅŸeyler satÄ±lacak. Ne olacak? Sonu ne olacak?

- Bizimkiler satÄ±lmadÄ±, benim tapularÄ±m duruyor.

- Sen yakÄ±nda o tapularÄ± da teslim edersin, maaÅŸÄ±nÄ± da teslim edersin.

- Ben 65 doÄŸumluyum, HataylÄ±yÄ±m. Bu hükümetten daha iyi hükümet görmedim daha...

- Ä°yi ne yaptÄ±? Bana bir söyle. Bedavaya mÄ± gidip muayene oluyorsun. Bir hastaneye git de gör. Türkiye’den haberiniz yok. Oturun A Haber’i izleyin, atv’yi izleyin...

- Ekonomi de çok iyi gidiyor, daha iyiye gidecek inÅŸallah. Ben çalÄ±ÅŸmÄ±yorum. Emekli maaÅŸÄ± ile geçiniyorum. Ä°ki çocuÄŸum çalÄ±ÅŸÄ±yor, ikisi de okuyor. Halimizden memnunuz. Bundan iyisi gelemez...

- Ya ya üniversiteyi bitirip gidip limon satacak. Milyonlarca insan var, diplomalÄ±, pazarda limon satamÄ±yorlar. Neden bahsediyorsun sen?

- Önceden diplomasÄ± da yoktu onlarÄ±n.

‘A HABER Ä°ZLEYÄ°P KAFANIZI KUMA GÖMÜYORSUNUZ’

AKP’li olana dolarÄ±n, avronun yükselmesinin kendisini etkileyip etkilemediÄŸini sorduÄŸumuzda tartÄ±ÅŸma daha da alevleniyor.

- Dolar niye etkilesin ki beni. Türk parasÄ± var benim cebimde. Benzine zam gelir, daha önce de geliyordu. Dolarla darbe yapÄ±yorlar ülkemize.

- Dolar yükseldi darbe olacak, yok bilmem kimler yapÄ±yor. Kendine bakacaksÄ±n kendine. Bu ülkeyi sen yönetiyorsun, birileri yönetmiyor bu ülkeyi.

- Yine de bizim ülkemiz çoÄŸu ülkeden iyidir.

- Bizim her tarafÄ±mÄ±z kaynak.

- KaynaklarÄ± çÄ±karamÄ±yor ki...

- Neden çÄ±karamÄ±yorsun?

- Bekle, 2023’ten sonra!

- AsÄ±l, kaynaklarÄ± ne yaptÄ±n? TEKEL’i sattÄ±n, ÅŸeker fabrikalarÄ±nÄ± sattÄ±n, köprüleri sattÄ±n, barajlarÄ± sattÄ±n, sularÄ± sattÄ±n, denizleri sattÄ±n. Ne kaldÄ± Türkiye’de? KaynaklarÄ±n yok muydu senin?

- Bizim kaynaklarÄ±mÄ±z duruyor kardeÅŸim. Ülkemiz iyiye gidiyor.

- A Haber’i izliyor oturuyorsunuz, kafanÄ±zÄ± kuma gömüyorsunuz. Türkiye’den haberiniz yok sizin!

NASIL ALIP YÄ°YECEK FAKÄ°R?

AKP’linin söylediklerine kÄ±zan bir kadÄ±n, “Ä°laç alÄ±yoruz diyor, nereden alÄ±yoruz. Ä°laçlarÄ±mÄ±zÄ± alamÄ±yoruz ki. Milleti dolandÄ±rÄ±yor eczaneler olsun, doktorlar bile. Hani bÄ±çak parasÄ± yoktu. Para vermeden yine ameliyat olamÄ±yorsun. Ne diyor, dolarÄ±n bana bir zararÄ± yok! Bize zararÄ± var. Dolar yükselince her ÅŸey yükseliyor, A’dan Z’ye her ÅŸeye zam geliyor. Bir kilo zeytin 25-30 lira. NasÄ±l alÄ±p yiyecek fakir...” diyerek, gelecek için, çocuklarÄ± için kaygÄ±lÄ± olduÄŸunu söylüyor. O da Ä°YÄ° Partiye oy vermeyi düÅŸünüyormuÅŸ.

EMEKLÄ° AMA ÇALIÅžIYOR, YÄ°NE DE ‘MÄ°LLET BULMUÅž DA BUNUYOR’ DÄ°YOR

FotoÄŸraf: Evrensel

AynÄ± yerde bulunan 60 yaÅŸÄ±nda bir emekli ise ülkenin iyi yönetildiÄŸini söyleyerek, “GeleceÄŸe daha umutla bakÄ±yorum ben” diyor. “Eskiden kuyruÄŸa geçerdik gaz almak için, kahvelerde sabahlardÄ±k. Bu ülkede bolluk var. AslÄ±nda yaÅŸama devri bu devir ama millet bulmuÅŸ da bunuyor yani.”

“ÇalÄ±ÅŸÄ±yor musun?” sorumuza verdiÄŸi yanÄ±t ise çizdiÄŸi memleket tablosuyla çeliÅŸiyor: “Emekliyim ama halen çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Geçinmek için... Yetmiyor, çalÄ±ÅŸmasam aç kalÄ±yorum. Kim gelirse gelsin asgari ücretin 2 bin liranÄ±n üstünde olmasÄ± lazÄ±m. Ä°kincisi emeklilerin en aÅŸaÄŸÄ± 2 bin lira almasÄ± lazÄ±m. AlÄ±yor 800 lira, 900 lira, bununla geçim olmuyor yani. Tayyip de sÄ±kÄ±yor ama bol daÄŸÄ±tsa ona bir ÅŸey kalmayacak. Ä°ÅŸçi köylü dibe vurdu. Geri kalan ÅŸeylerine diyecek yok. Ä°yi ÅŸeyleri var, yok diye bir ÅŸey yok, inkar edemeyiz. GelmiÅŸ geçmiÅŸ hükümetlerin en iyisi...”

HAVUZ BAÅžI DEÄžÄ°L SÄ°YASET MEYDANI!

Ona, 45 senedir Avrupa’da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen biri “Orada da emekliyim, burada da emekliyim. HanÄ±m da aynÄ±sÄ±. Benim durumum iyi. Ama buradaki vatandaÅŸlarÄ± görüyorum, aÄŸlÄ±yorum” diye müdahale ediyor. Bundan 4-5 yÄ±l önce 1 avronun 2 lira olduÄŸunu hatÄ±rlatarak, “Åžimdi olmuÅŸ 6 lira! NasÄ±l geçinecek bu adam 1600 lira maaÅŸla? Avrupa bize düÅŸman! 45 yÄ±l ben orada çalÄ±ÅŸtÄ±m, patronluk yaptÄ±m, hiçbir problem yoktu. Bu birkaç senedir bize düÅŸman oldular. Camilerimizi yakÄ±yor. Çünkü Avrupa’yÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rttÄ±...”

AKP’li olan “Ülkemiz iyiye gidiyor hazmedemiyorlar” diye itiraz ediyor. “AslÄ±nda hiçbir devlet adamÄ± bunun gibi konuÅŸamadÄ±. Avrupa’ya karÅŸÄ± hep pasif kalÄ±yordu önceki liderlerimiz.” Avrupa’da yaÅŸayanÄ±n yanÄ±tÄ± gecikmiyor; “Niye kÄ±rk senedir istiyor da ÅŸimdi istemiyor?”

“Türkiye’nin halinde ne varmÄ±ÅŸ hele söyle. Matematiksel olarak ortaya koy” diyerek bu kez baÅŸka bir emekli söze karÄ±ÅŸÄ±yor. “Hiç deÄŸilse bu adam erkekçe, delikanlÄ±ca konuÅŸuyor. Olacaksan adam gibi ol, yaÅŸayacaksan adam gibi yaÅŸa. Demagoji yapmayÄ±n. Ben 80 yaÅŸÄ±ndayÄ±m. Bir paket sigarayÄ± tezgah altÄ±ndan alÄ±yorduk...” diye baÅŸlÄ±yor.

YanÄ±ndaki oturan kiÅŸinin emekli olduÄŸu halde çalÄ±ÅŸmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatÄ±yoruz, “Ne güzel, iÅŸ bulmuÅŸ. Ä°ÅŸ bulamayan üniversite mezunlarÄ± var” diye yanÄ±t veriyor.

Oradan geçen emekli bir kadÄ±n, “Ne geçiniyoruz!” diyor kÄ±zgÄ±nlÄ±kla, “Bugün aldÄ±m, maaÅŸ bitti gitti. Bir saat sürmedi.” En baÅŸta konuÅŸan Ä°YÄ° Partili de “Üç öÄŸün ekmek yesen yetmez” diye onu destekleyince yanÄ±t veremiyor. Gülerek, “Ooo, burasÄ± tam açÄ±k oturuma döndü” diyor. Bir yandan da “Bugün ev kiralarÄ± bu kadar yüksek olmasa bir aile geçinebilir. AvcÄ±lar’da bir bodrum katÄ±na 1500 TL istiyorlar” diyerek, kira ödemediÄŸini, ödese geçinemeyeceÄŸini ekliyor. “Haydi o zaman, senin dediÄŸin gibi, matematiksel bir hesap yapalÄ±m” diyoruz, “BurasÄ± açÄ±k oturum, burada matematik olmaz” diye yan çiziyor.

HER ÅžEY Ä°YÄ°YSE NEDEN SEÇÄ°M ERKENE ALINDI, YOK DEÄžÄ°LSE NEDEN TEKRAR BUNLARI SEÇELÄ°M?

Ä°lk olarak, kime oy vereceÄŸini söylemek istemeyen, ancak “Kesinlikle iktidarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda birine” diyerek muhalefet tarafÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belli eden bir muhasebeciyle konuÅŸuyoruz. “16 yÄ±ldÄ±r kandÄ±rÄ±lÄ±yoruz” diyerek, ÅŸöyle devam ediyor: “Cumhuriyet tarihimizin tüm kazanÄ±mlarÄ±nÄ± sattÄ±k. Bu, babanÄ±zdan kalan mallarÄ± satÄ±p yiyip bitirmeye benziyor. Åžimdi satacak bir ÅŸey kalmadÄ±. Åžeker fabrikalarÄ±nÄ± da satÄ±yoruz. Sonra ne olacak? Betona yatÄ±rÄ±m yapÄ±yoruz. Ondan sonra soruyoruz, dolar neden 5 liraya yürüyor diye. Bir ÅŸey üretmeden, hazÄ±rÄ± satarak devam ederseniz böyle olur. Bizi koalisyonla korkutanlar 16 yÄ±ldÄ±r bu ülkeyi tek baÅŸÄ±na idare ediyor ve her seferinde daha fazla ÅŸey istiyorlar. Sizce baÅŸbakanÄ± dahi deÄŸiÅŸtirebilecek güce sahip birinin baÅŸka neye ihtiyacÄ± olabilir ki! ArtÄ±k bir ÅŸeyleri konuÅŸmamÄ±z lazÄ±m. Ülkede tek adam iktidarÄ± var mÄ±? Evet var. Yani tek kelimeyle her ÅŸey deÄŸiÅŸebiliyor. SÄ±navlar öne alÄ±nabiliyor, KHK demek zaten tek adam demek. Seçimi erkene aldÄ±. Her ÅŸey güzelse neden seçimi erken yapÄ±yoruz, her ÅŸey güzel deÄŸilse neden tekrar bunlarÄ± seçiyoruz.”

Ä°ktidarÄ±n kesinlikle deÄŸiÅŸmesi gerektiÄŸini düÅŸünüyor, ama yerine gelecek olanlarÄ±n da mevcut durumu deÄŸiÅŸtirebileceÄŸine inanmÄ±yor. “Türkiye’nin eÄŸitim, saÄŸlÄ±k, iÅŸsizlik, Kürt sorunu gibi büyük sorunlarÄ± var, kimse bunlarÄ± tek baÅŸÄ±na çözemez. Bunlar aynÄ± zamanda hepimizin problemi. Herkesin bir araya gelip, el birliÄŸi ile bir ÅŸeyler yapmasÄ± lazÄ±m” diyor. DemirtaÅŸ’Ä±n cezaevinde olmasÄ±na da tepkili; “Fikirlerini savunursunuz, savunmazsÄ±nÄ±z ama biri cezaevindeyse bu eÅŸit bir yarÄ±ÅŸ olmaz, çÄ±kacak. Herkes söylemek istediÄŸini söyleyecek. Ä°nsanlar da ona göre oy verecekler. Zaten medya kapalÄ±. Bir de adamÄ± içeri atÄ±yorsun. Çok doÄŸru ÅŸeyler deÄŸil bunlar...”

‘OKUMUÅž ÇOCUKLARIMIZ HEP BOÅž GEZÄ°YOR’

Hemen yanÄ±nda oturan üç kadÄ±nla devam ediyoruz sohbete. Ä°çlerinden en yaÅŸlÄ± olanÄ± “Onlar keyfine bakÄ±yor, biz böyle aç susuz geziyoruz sokaklarda. Ekonominin hali ortada. BazÄ±larÄ± hep iÅŸsiz güçsüz, bazÄ±larÄ±nÄ±n keyfi de yerinde” derken, baÅŸörtülü olan alÄ±yor sözü; “Desene, üniversite öÄŸrencilerine iÅŸ versinler! OkumuÅŸ çocuklarÄ±mÄ±z hep öyle boÅŸ geziyor. Mesela benim kÄ±zÄ±m üniversite okumuÅŸ, yüksek lisans yapmÄ±ÅŸ ama iÅŸçi olarak çalÄ±ÅŸÄ±yor ÅŸimdi. YazÄ±k günah deÄŸil mi? Üç dört tane çocuk okuttum hiçbirinin iÅŸi yok...” Kime oy verdiÄŸini soruyoruz, gülerek “Söylemeyeyim” diyor. YaÅŸlÄ± olan ise halen kararsÄ±z olduÄŸunu ekliyor. Üçüncü kadÄ±n ise “Herkes iÅŸini düzgün yapsÄ±n, belli olur sandÄ±kta” diye konuÅŸuyor. Ä°ktidarÄ±n iÅŸini düzgün yapÄ±p yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorduÄŸumuzda ise ÅŸu yanÄ±tÄ± alÄ±yoruz: “Düzgün yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz da iÅŸin ortasÄ±na girip bozanlar var. Ä°nsan gibi çalÄ±ÅŸan da var, çalÄ±ÅŸmayan da... Ä°nÅŸallah gelecek güzel olur. SavaÅŸsÄ±z bir Türkiye olsun. ÇoluÄŸumuz çocuÄŸumuz Türkiye’de rahat dolaÅŸsÄ±n.” EÅŸi asgari ücretle çalÄ±ÅŸÄ±yormuÅŸ, “DoÄŸrusu yetmiyor, zor geçiniyoruz. Ä°stediÄŸimizi alÄ±p, istediÄŸimizi giyemiyoruz. Evimizdeyiz” diyor ama “Gelen gideni aratÄ±yor” düÅŸüncesiyle AKP’ye oy vermeye devam edeceÄŸini söylüyor.

KENDÄ°SÄ° DE BAYAÄžI ALDI GÖTÜRDÜ AMA...

Bir bankta tek baÅŸÄ±na oturan bir kadÄ±nla konuÅŸuyoruz. Daha önce CHP’ye, Ecevit’e de oy vermiÅŸ. Åžimdi AKP’ye veriyor. Önce “Hepsinin aynÄ± olduÄŸunu” söylüyor, ardÄ±ndan “Adam vuruyor masaya, bir ÅŸeyler yapmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Tamam ekonomi kötü, kendisi de bayaÄŸÄ± aldÄ± götürdü ama bal tutan parmaÄŸÄ±nÄ± yalarmÄ±ÅŸ” diye konuÅŸuyor. Emekli olmuÅŸ, 3 bin 600 prim gün sayÄ±sÄ±yla. Memur hatasÄ± nedeniyle iki gün açÄ±ÄŸÄ± çÄ±kmÄ±ÅŸ. “Ä°ki sene sonra verdikleri parayÄ± geri aldÄ±lar faiziyle birlikte” diyor. NasÄ±l geçindiÄŸini soruyoruz, “Ne geçineceÄŸim oÄŸlum! Hiç geçinemiyoruz” diye yanÄ±tlÄ±yor. Neden AKP’ye oy verdiÄŸini sorduÄŸumuzda ise yanÄ±tÄ± “Ne bileyim, yine bir ÅŸeyler yapÄ±yor iÅŸte, yoluydu, metrobüsüydü...” oluyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 MayÄ±s 2018 10:18

www.evrensel.net