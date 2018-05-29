Mülkiyeliler Birliği: Rektör İbiş SBF’de akademik tahribata yol açtı

Mülkiyeliler Birliği, Siyasal Bilgiler Fakültesinin Erkan İbiş’in rektörlüğü döneminde büyük bir akademik tahribata uğradığına dikkat çekti.

Mülkiyeliler Birliği, OHAL KHK’ları ile ihraç edilen Dr. Barış Ünlü ve Dr. Özlem Albayrak tarafından hazırlanan “Prof. Dr. Erkan İbiş’in Rektörlüğü Döneminde A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Elemanlarına Uygulanan Baskılar ve Tasfiyeler” başlıklı raporu kamuoyuna duyurdu.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu, Türkiye’nin en köklü sosyal bilim okulu olan Siyasal Bilgiler Fakültesi-Mülkiye özellikle Erkan İbiş’in rektörlüğü döneminde büyük bir akademik tahribata uğradığına dikkat çekerek, üniversite olmanın gereğinin, akademisyenlerin bilimsel olarak her konuyu ele alabilmeleri, düşüncelerini özgürce ifade edebilmeleri, fikirlerini ve eleştirilerini toplumsallaştırabilmeleri olduğunu vurguladı. Açıklamada, “Akademik üretimin niteliği ve gücünün kaynağı da özgür bir bilimsel ortamın sağlandığı koşullardan geçer. Mülkiyeliler Birliği olarak, başta Birliğimizin köklerinin dayandığı Fakültemiz olmak üzere Türkiye üniversitelerinde bilimsel özgürlük ve akademik özerkliğin sağlanması, Fakültemizin uğradığı akademik tahribatın giderilmesi için çabamızı sürdüreceğiz” dendi.

Rapora göre, Ankara Üniversitesi, Erkan İbiş’in rektör olmasının ardından Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde toplam 48 öğretim elemanına 67 disiplin soruşturması açtı. Bu soruşturmaların 39’u 11 Ocak 2016’da kamuoyuna açıklanan “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzalayan bilim insanlarına açıldı. Bu süreçte, SBF-Mülkiye’den 36 öğretim elemanı OHAL KHK’ları ile ihraç edildi.

DEKANLARA SORUŞTURMA

İbiş’in ilk atandığı 2012 yılından itibaren ve son yıllarda giderek artan bir dozda Türkiye’nin en eski ve önemli eğitim kurumlarından biri olan Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne ve öğretim elamanlarına yoğun bir baskı ve mobbing uyguladığına dikkat çekilen raporda, saldırının SBF’yle sınırlı olmadığına vurgu yapıldı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Erkan İbiş’in rektörlüğü döneminde, SBF dekanları Prof. Dr. Yalçın Karatepe ve Prof. Dr. Serpil Sancar hakkında soruşturmalar açılmasından, öğretim elemanlarına Cumhurbaşkanına hakaret, Rektör İbiş’e hakaret gerekçeleriyle soruşturmalar açılmasına, SBF-Mülkiye’den 36 bilim insanının Rektörlüğün hazırladığı listeler nedeniyle fakülteden atılmasından, her yıl daha fazla öğrencinin açılan soruşturmalar sonucu verilen cezalarla eğitim haklarının ellerinden alınmasına kadar pek çok keyfi uygulamanın alanı haline geldi.

CEBECİ HEDEF HALİNE GETİRİLDİ

Raporun dikkat çektiği bir diğer konu ise Erkan İbiş döneminde, polisin Rektörlüğün verdiği izinle defalarca AÜ Cebeci Kampüsü’ne girerek, çok sert müdahalelerde bulunması, öğrenci ve öğretim elemanlarını tartaklayarak gözaltına alınması oldu.

Polisin bu saldırıları nedeniyle A.Ü. Rektörlüğü emniyet görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunmak yerine, öğretim elemanları hakkında Ankara Valiliği ve Emniyeti’nin talebi üzerine soruşturmalar açtı. Erkan İbiş döneminde ayrıca Yeni Akit, Habervaktim ve Vahdet gibi dinci basın organlarının SBF öğretim elemanlarını “İslam düşmanı”, “eşcinsel sevici”, “sapkın”, “Apocu”, “kahpe” gibi başlıklarla hedef göstermesine rağmen, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü bunu sessizlikle karşıladı.

BİLİMSEL ÇALIŞMALARA ENGELLEME

Erkan İbiş döneminde Barış İçin Akademisyenler Bildirisi’ne imza atan 39 SBF öğretim elemanı hakkında Ocak 2016’da soruşturma açıldı. Soruşturmalar aradan geçen 2,5 yıla rağmen sonuçlanmadı.

Erkan İbiş ayrıca rektörlüğü döneminde Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini SBF’li öğretim elemanlarının vermesini engelleyerek, dersi A.Ü. İnkılap Tarihi Enstitüsü’ne devretti. Benzer şekilde, köklü bir geçmişe sahip olan SBF İnsan Hakları Merkezi Ocak 2017’de SBF’den alınıp Rektörlüğe bağlandı.

Erkan İbiş ayrıca, SBF-Mülkiye’nin en önemli geleneklerinden İnek Bayramı’nın yasaklanmasından içeriğine müdahaleye kadar pek çok konuda da keyfi uygulamalara imza attı.

TÜRKİYE’DE HATTA DÜNYA’DA TEK!

Erkan İbiş’in kamuoyu gündemine gelmesine neden olan keyfi uygulamalarından biri de Ankara Üniversitesi’nin LYS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı gün Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik yaparak yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almamış olmak ve kamu görevinden çıkarılmamış olmayı kayıt için gerekli şartlar arasına alması oldu. Kamuoyunda “Dr. Cenk Yiğiter’e Özel Düzenleme” olarak yansıyan yönetmelik değişikliği nedeniyle Yiğiter, sınava girerek kazandığı halde. A.Ü. İletişim Fakültesine kayıt yaptıramadı. Söz konusu yönetmelikteki madde, Türkiye’nin hiçbir üniversitesinde bulunmuyor.

AKP Siyaset Akademisi’nde ders vermesi ve Ensar Vakfı ile ilişkileri de bilinen Erkan İbiş’in bu uygulamaları, 2016 yılı sonundan itibaren CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Murat Emir, Tur Yıldız Biçer, Selin Sayek Böke ve HDP milletvekili Ayhan Bilgen tarafından defalarca soru önergesi olarak TBMM gündemine getirildi ancak Hükümet bu soru önergelerine aradan geçen iki yıla rağmen henüz yanıt vermedi.

SONUNDA REKTÖRE DE SORUŞTURMA AÇILDI!

Öte yandan, Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş hakkında, bilim insanlarına 8 ayda 32 soruşturma açarak mobbing uygulayan Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Hasan Yener’in pek çok usulsüzlüğünü önemsizleştirmeye ve kapatmaya çalıştığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. YÖK Denetleme Kurulu, yaptığı soruşturma sonucunda bir rapor hazırlayarak cezai işlem talebiyle 16 Mart’ta YÖK Hukuk Müşavirliğine gönderdiği ortaya çıkmıştı. Soruşturma gerekçesi ise Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş’in Hasan Yener ile işbirliği içinde olması nedeniyle Hasan Yener hakkında açılan soruşturmayı önemsizleştirmeye ve kapatmaya çalıştığı iddiaları. Hasan Yener, Rektör İbiş tarafından 2015 yılında Ankara Üniversitesi Konservatuvarı müdürlüğüne getirildikten sonra, kısa süre içinde öğretim elemanlarına hiçbir dayanağı olmadığı halde 32 soruşturma açmıştı. Bu soruşturmalar nedeniyle verilen cezaların neredeyse tamamı mahkemeler tarafından iptal edilmişti. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 17:51

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