Maranki geri adım attı: Belgrad Ormanı'na öfkemizi gömdük

'Belgrad Ormanı'na gömdüklerimizi çıkarırız' diyen Ahmet Maranki'den geri adım geldi: Ormanda judo talimleri yapıyorduk, öfkemizi gömdük.

Akit Tv’de geçen hafta katıldığı bir programda, “25 Haziran'da Belgrad Ormanı'na gömdüklerimizi çıkarırız" diyen Prof. Dr. Ahmet Maranki geri adım attı ve "Ormana öfkemizi gömdük" dedi.

Maranki, Akit gazetesinde yazdığı yazıyla eleştirilere cevap verdi.

’ORMANDA JUDO TALİMLERİ YAPIYORDUK, ORMANA DA STRESİMİZİ VE ÖFKEMİZİ GÖMDÜK’

Maranki yazısında, “1980 yılı öncesinde pek çok olaylara şahit olmuş, kardeşin kardeşi vurduğu her gün 510 kişinin öldürüldüğü gergin bir ortamda üniversite hayatımızı sürdürürken bunlardan uzak kalıp ilimle meşgul olmak ve haksızlık karşısında suskunluğun verdiği stresi ve öfkemizi atmak ve nefsimizi kör etmek için savunma sporu olan judo ile meşgul olmaya başladım. Hafta sonları da arkadaşlarla Belgrad Ormanlarına giderek oralarda talimlerimizi yaptık o günkü stresimizi gerginliğimizi ve öfkemizi ormanların ağaçların altındaki topraklara gömdük… “ ifadelerini kullandı.

‘SADECE ASKERDE SİLAHLA İŞİM OLDU’

Maranki ayrıca, “Askerlik dışında silahla işim olmadı! İhtiyaç da duymadık zaten! Bizim silahımız vatan, millet, bayrak, devlet, mukaddesat ve insanlık düşmanlarına karşı olan öfkemizdir” diye de savunma yaptı. (MEDYA SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 17:17

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