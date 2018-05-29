Almanya: Merkel tarafından Erdoğan'a iletilen bir davet yok

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 24 Haziran seçimleri sonrası için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Berlin'e davet ettiği açıklanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 24 Haziran seçimleri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Berlin'e davet ettiğini açıklamıştı.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Alman hükümet kaynakları, Almanya Başbakanı Merkel tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilen bir resmi davet olmadığını açıkladı.

Solingen faciasının 25. yılı anma törenleri için geldiği Almanya'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Alman Şansölyesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran seçimleri sonrası Berlin'e davet ettiğini, kendisinin de bu daveti ileteceğini ifade etti.

AA'nın haberine göre; Erdoğan'a yapılan davetin, Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinin başkenti Düsseldorf'ta düzenlenen anma törenindeki görüşme esnasında dile getirildiği söylenmişti. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 18:24

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