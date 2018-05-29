Donetsk savaş kurbanlarını andı

Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin başkenti Donetsk’te binler, Ukrayna ordusunun kente yönelik başlattığı savaşın yıl dönümünde anma gerçekleştirdi.

Okay DEPREM

Donetsk

Donbass’ın merkezi şehri ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DNR) başkenti Donetsk’te binler, Ukrayna ordusunun kente yönelik başlattığı savaşın yıl dönümünde bir araya gelerek savaşın kurbanlarını andı.

Donetsk’in Lenin Meydanı’nda toplanan binlerce kişi Ukrayna Silahlı Güçleri’nin (VSU) 26 Mayıs 2014 tarihinde şehrin havalimanından itibaren kenar ilçe ve mahallelerine dönük başlattığı hava saldırısını dördüncü yıl dönümünde lanetledi. Alanda bir araya gelen Donetskliler, o tarihten itibaren adım adım bütün bölgeye yayılan harpte hayatını kaybeden ve yaralanıp sakat kalan binlerce insanı anarak onların acılarını paylaştı.

“Donbass Barıştan Yana” adını taşıyan ve Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin’in de hazır bulunduğu gösteride buluşanlar arasında 26 Mayıs gününü bizzat yaşamış pek çok kişinin de olduğu gözlendi. Ağır silahlı saldırılarda yaşamlarını yitiren siviller ile Donetsk’i savunurken ölenlerin anısına saygı duruşunda bulunulduktan sonra kısa etkinlik programına geçildi. Kalabalığa ilk olarak DNR Savunma Bakanı Vladimir Kononov hitap etti.

‘YAŞANANLARI UNUTMA HAKKINA SAHİP DEĞİLİZ’

Kononov, “Dört sene önce 26 Mayıs’ta, seçim hakları olduğuna inanan sivil insanlar, Kiev’e iktidara suçluların geldiğini anladılar. O gün çok sayıda insan yakınlarını yitirdi, evsiz kaldı. O gün Donetsk, savaşın ne demek olduğunu öğrendi. Sivil insanların öldüğünü kabul etmek çok zor ve kendi savaşçı yoldaşlarını kaybetmek de bir o kadar zor bir durum. Tüm bu olayları hatırlamalı ve bunları kuşaktan kuşağa aktarmalıyız. Bütün bu yaşananları anımsamak çok zor, fakat onları unutma hakkına da sahip değiliz” dedi.

26 Mayıs günü Ukrayna birliklerinin şehre saldırıya giriştikleri sırada sınır hattında yer alan “Üçüncü Vostoçnıy” ismindeki ufak yerleşim biriminde ikamet eden ve aynı gün halk milisleri saflarında Donetsk’i savunmaya katılanlar arasında yer alan Anatoliy Lipnyakov da anmada söz aldı. Lipnyakov, “Dört yıl evvel Ukrayna Hava Kuvvetleri roketlerinin havalimanına nasıl isabet ettiğini çok iyi hatırlıyorum. O sırada orada bulunan insanlardan tanıdıklarım vardı. Ateş altına alınan ve içinde otuz kişinin yaralandığı ‘KamAZ’ kamyonunu anımsıyorum. O hadiseyi anmak çok güç. Donbass her zaman barışçıl bir yerdi. Her daim ülkemizin yararına çalıştık. Sovyetlerin ardından Ukrayna’da yirmi üç sene boyunca; bir gün Ukrayna hükümetinin, bir cuntanın kalkıp da sivil nüfus üzerine silahlı birliklerini süreceğine inanmak mümkün değildi. İnsanın gerçekten de aklı almıyor. Bizler yalnızca barış içinde yaşamak istemiştik” dedi.

BARIŞ GÜVERCİNLERİ UÇURDULAR

Ardından, barışı sembolize eden beyaz elbiselerle sahneye gelen çocuklar, savaş karşıtı bir şarkı okuduktan sonra ellerindeki beyaz güvercinleri gökyüzüne doğru saldı. Meydanın bir köşesine çizilmiş eski “Donetsk Sergey Prokofiyev Havalimanı” planının üzerine önce çocukların, ardından da yetişkin katılımcıların ellerindeki kâğıttan uçak maketlerini bırakmalarıyla anma etkinliği sona erdi.

Aynı akşam ise, gene aynı alanda bu sefer, savaşta ölenlerin hatırasına mumlar yakılıp meydana bırakıldı. Anımsatmakta fayda var ki, 26 Mayıs 2014 günü Ukrayna ordusunun başlattığı ağır hava bombardımanında onlarca Donetskli sivil hayatını kaybetmişti.

Ukrayna Donbass’a saldırılarını yoğunlaştırdı

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 16:27

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