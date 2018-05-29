HDP, Balıkesir milletvekili adaylarını tanıttı

HDP, Balıkesir milletvekili adaylarını kitlesel bir törenle tanıttı. İl Eş Başkanı Mehmet Ağa Benli, eşitlik ve onurlu bir yaşam vurgusu yaptı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Balıkesir milletvekili adaylarını Altınoluk Türkan Saylan Kültür Merkezinde yaptığı kitlesel bir törenle tanıttı.

İftar sonrası yapılan törende konuşan İl Eş Başkanı Mehmet Ağa Benli, AKP’nin muhaliflerini hazırlıksız yakalatmak için 24 Haziranda baskın seçim kararı aldığına vurgu yaptı.

OHAL koşullarında yaşamamak, kadın ve çocuk tacizlerine dur demek, eşit haklara sahip yurttaşlar olarak onurlu bir yaşamdan yana oldukları için seçime girdiklerini söyleyen Benli, daha sonra Balıkesir milletvekili adaylarını tanıttı.

Adayların isimleri şöyle: Nesibe Yöyler, Şahin Çoban, Yurdanur Güven, Hüseyin Gevher, Fadime Kam Temel, Halil Ersan Bekçi, Zehra Baba, Yahya Anık, Kenan Yağız. (Balıkesir/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 16:04

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