Basın Kartı Komisyonu 4 Haziran’da toplanıyor

Basın Kartı Yönetmeliği’nin 19. maddesi gereğince 2018 yılı birinci toplantısını 4 Haziran’da yapacak.

Basın Kartı Komisyonu 25 Ağustos 2015 tarihli ve 29456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Basın Kartı Yönetmeliği’nin 19. maddesi gereğince 2018 yılı birinci toplantısını 4 Haziran’da yapacak.

Genel Müdürlükte yapılacak komisyon toplantısında ilk kez basın kartı alacak basın mensupları ile sürekli basın kartı alacak basın mensuplarının müracaatları Basın Kartı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde görüşülerek karara bağlanacak. Basın Kartı Komisyonu toplantısında 31 Mayıs 2018 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilen başvurular görüşülüp karara bağlayacak.

Konuyla ilgili soru ve sorunlar için Basın Kartı Destek Hattı: (312) 583 61 79, [email protected] elektronik posta adresi ve 0530 285 00 00 numaralı WhatsApp destek hattına iletilebilir. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 15:55

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