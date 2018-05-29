Sadr’dan İran ve ABD’ye müdahale uyarısı

Sadr Hareketinin Lideri Mukteda es-Sadr, ABD ve İran’ın ülkesine herhangi bir müdahalede bulunmasını kabul etmeyeceklerini yineledi.

Irak’taki seçimlerde en çok oyu alan ve İran’ı “Kendi çıkarlarından korkan ülke” olarak niteleyen Sadr Hareketinin Lideri Mukteda Sadr, “İran’ın herhangi bir işine karışılmasını kabul etmediğimiz gibi Irak’ın iç işlerine de müdahale edilmemesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Irak’ta 2007 yılında ülkedeki ABD askerlerine savaş ilan edip her defasında sert açıklamalarda bulunan Sadr, ABD’yi yine “işgalci devlet” olarak tanımladı ve Washington yönetiminin müdahalelerine hiçbir suretle izin vermeyeceklerini belirtti.

Sadr’ın açıklamasının, ülkedeki bazı siyasi partiler ve tarafların ABD ve İran desteği olmadan ülkede hükümet kurulmasının mümkün olmadığı yönündeki iddialarından sonra gelmesi dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın IŞİD’le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, 12 Mayıs’taki genel seçimlerden bir gün sonra başkent Bağdat’a gelerek önce Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi’yle, ardından da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ve diğer siyasi parti yetkilileriyle bir araya gelmişti.

McGurk’un ziyaretiyle eş zamanlı olarak, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin de seçimlerden sonra Bağdat’ta gelerek ülkesine yakın siyasi partilerle yeni hükümet için temaslarda bulunduğu iddia edilmişti. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 15:50

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