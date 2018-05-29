Barolardan 'her okula bir avukat' kampanyasına destek

Diyarbakır'da bir araya gelen baro başkanları 'Her okula bir avukat' projesini desteklediklerini duyurdu.

Sensiz Olmaz Hareketi’nin 24 Haziran seçimleri için başlattığı "Her okula bir avukat" projesine barolardan destek geldi.

24 Haziran’da yapılacak olan erken seçim öncesi Diyarbakır’da bir araya gelen baro başkanları, seçimler için "Her okula bir avukat" projesini desteklediklerini duyurdu. Diyarbakır Barosunun ev sahipliğinde yapılan toplantıya İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli ve Adana baro başkanlarının yanı sıra bölge illerinin baro başkanları da katıldı. Projeyi diğer baroların da desteklediği bildirildi.

Toplantıda konuşan Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, 24 Haziran seçimleri için tüm baroların güçlerini birleştip ortak bir çalışma yürüteceğini dile getirerek propaganda eşitliği açısından HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması çağrısı yaptı.

'SANDIKLARDA GÖZLEMCİ OLACAĞIZ'

Sensiz Olmaz hareketinin "Her okula bir avukat" projesini desteklediklerini söyleyen Özmen, "Sensiz olmaz hareketiyle barolar olarak ortak bir çalışma yürütüyoruz. Seçimlerden sonra tartışma yaşanmaması, asgari seçim koşullarının uygulanması için tüm barolar olarak sandıkların başında gözlemci olarak yer alacağız. Seçim mevzuatınını ve uygulamaların hiçbir kuşkuya mahal vermeyecek şekilde net olması gerekiyor" dedi.

'SANDIK SEÇMENE GÖTÜRÜLMELİ'

Yüksek Seçim Kurulununu (YSK) sandıkların taşınmasına yönelik kararını eleştiren Özmen, "Doğru bir uygulama değil, seçim demokrasisine aykırı, aslolan sandığın seçmene götürülmesidir. Seçmenin sandığa gitmesi değil" diye konuştu. Toplantı basına kapalı devam etti. (Diyarbakır/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 16:27

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