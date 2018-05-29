Suriye, Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlığını tanıdı

Suriye, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya tarafından desteklenen Abhazya ile Güney Osetya'nın bağımsızlığını tanıdı.

Suriye, Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlığını tanıdığını ve bu ülkelerle diplomatik ilişkiler kurma konusunda anlaştığını açıkladı.

Resmi Haber Ajansı SANA'nın haberinde, "Abhazya ve Güney Osetya cumhuriyetleriyle karşılıklı tanıma ve büyükelçilik düzeyinde diplomatik ilişkilerin kurulması konusunda anlaşmaya varıldı" ifadelerine yer verildi.

1991'de bağımsızlığını ilan eden Gürcistan'da Rusya'nın desteklediği Abhazlar'la ordu arasında 1992-1993 yıllarında 13 ay süren bir savaş yaşandı.

2008 yılında Rusya ile Gürcistan arasında Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıktı. Savaşın ardından, Rusya’nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etti.

Rusya Federasyonu, 2008’de bu iki bölgenin bağımsızlığını tanıdı. Gürcistan, Rusya’ya diplomatik ilişkileri keserek yanıt verdi.

Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinin, Gürcistan ordusuyla cephe hattında halen Rus askerleri bulunuyor. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 15:26

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