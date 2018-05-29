Hindistan, İran'a yönelik ABD yaptırımlarını tanımayacak

İran’ın en büyük 2. petrol müşterisi olan Hindistan, ABD'nin Tahran'a yönelik yaptırımlarını tanımayacağını açıkladı.

İran’ın en büyük ikinci ham petrol müşterisi olan Hindistan, İran’la yapılan nükleer anlaşmadan çekilen ABD’nin İran’a yönelik tek taraflı yaptırımlarına uymayacağını belirtti.

İran, ABD’nin uygulayacağı ekonomik yaptırımların etkisini azaltmak için diplomatik çabalarını devam ettiriyor. Bu kapsamda İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, enerji ve bankacılık sektörlerinden üst düzey yetkililerin de hazır bulunduğu bir heyet başkanlığında Hindistan’da temaslarda bulundu.

Zarif, Yeni Delhi’de Hindistanlı mevkidaşı Sushma Swaraj ile bir araya geldi.

Görüşmede, Swaraj, Hindistan’ın ABD’nin tek yanlı yaptırımlarını tanımadığını ve sadece BM’nin kararlarını tanıdığını İran tarafına iletti.

İkili görüşmenin ardından İran medyasına konuşan Zarif, “Hindistan, ABD’nin tek yanlı yaptırımlarını tanımadığın bildirdi. İki ülke tüm alanlardaki ilişkilerini güçlü bir şekilde devam edecek” dedi.

İran’la 2015’te yapılan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs’ta çekilen ABD, İran’a yönelik “Tarihin en ağır yaptırımlarını” uygulayacağını bildirmişti. (DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 14:46

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