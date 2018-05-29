KHK mağduru kadınlar 24 Haziran’da değişim istiyor

KHK’lerle ihraç edilen kadınlar, 24 Haziran’ın demokrasi için ilk adım olacağını kaydetti.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile binlerce kamu emekçisi ihraç edildi. KHK’lerle birlikte mağdur edilen kadınlar, en çok direnen kesimlerin başında geldi. Bakırköy Meydanı’nda ihraçlara karşı başlatılan eylemin en ön saflarında yer alan kadınlar, kendilerini işten atanların mahkemeler önünde hesap vereceklerini belirterek, 24 Haziran seçimlerine ilişkin görüşlerini dile getirdi.

‘ÇOCUKLARIMIN MASRAFLARINI KARŞILAYAMADIM’

İhraç edildikten sonra her alanda mağdur olduğunu dile getiren 2 çocuk annesi Talia Alan, “Çok uzun süre iş bulamadım. Çocukların okul masraflarını karşılamakta zorlandım. Daha önceden çekmiş olduğum krediyi ödemekte zorlandım. Ekonomik olarak büyük sıkıntı içine girdim. Diğer taraftan sosyal baskı hissettim. İhraçlardan sonra sanki darbecilerle birlikte hareket etmişiz gibi bir algı yaratıldı. Bu nedenle yakın çevremdekilerle sorun yaşadım. Bakırköy Meydanı’nda başlattığımız direnişten sonra bu algıyı yıktık. Bana en büyük desteği katan direniş alanı oldu” diye konuştu.

‘HAYATIM ALTÜST OLDU’

Herhangi bir soruşturma açılmadan bir gecede ihraç edildiğini dile getiren Nuray Şimşek de, yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı: “İhraç edildikten sonra tek başıma kurduğum hayat altüst oldu. En kötüsü bir kadın olarak ekonomik bağımsızlığım elimden alındı. Evimi boşaltmak zorunda kaldım. Uzun bir süre arkadaşlarımın yanında yaşadım. KHK’lerle kadınların özgürlüğünü, ekonomik bağımsızlığı ve sosyal yaşamını elinden almaya çalıştılar. Ama buna karşılık kadınlar, daha fazla direnişe katıldı. Kadınlar her alanda bulunduğu konumu erkeklerden iki kat daha fazla çalışarak elde ettiği için elinden alınan hakları için de iki kat daha fazla direniyor. Bu süreçte sosyal anlamda da mağduriyet yaşandı. Birçok alanda duygusal kırılmalar oldu.”

‘SAVAŞI KÖRÜKLEMEYENİN YANINDA OLACAĞIZ’

Şimşek, “Anayasa yok. OHAL ve KHK ile yönetilen bir rejim var. AKP’den önce de bu ülkede çok iyi bir sistem yoktu. Fakat AKP, bunu meşrulaştırarak daha pervasızca bir sistem kurdu. Ben herhangi bir iktidarın hegemonyası altında yaşamak istemiyorum. Cinsiyet üzerinden değil, insan temelli bir toplum biçimi istiyorum. Seçimlerde barış, halkların kardeşliği, demokrasi diyen, ayrımcılığı ve savaşı körüklemeyen kim varsa onun yanında olacağız.” ifadelerini kullandı.

‘YASA ÖNÜNDE HESABINI VERECEKLER’

AKP’nin bir patron gibi hareket ederek insanları işten attığını dile getiren ihraç edilen Fatma Akın, “Garsonluk yaptım, anketörlük yaptım. Beni işimden atan AKP iktidarının yeniden iktidar olmaması için sandığa gideceğim. Gücüm yettiğince direnmeye dik durmaya devam edeceğim. Daha demokratik bir yaşam, emeğin sömürülmediği, insanların görüşleri nedeniyle işlerinden atılmadığı, insanların dilediğini söyleyebildiği, karnını doyurabileceği bir Türkiye istiyorum” dedi. (İstanbul/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 14:32

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