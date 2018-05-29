Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Gülpınar köyü açıkları olan 4,1 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Ege Denizi'nde merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ege Denizi'nin, Ayvacık ilçesi Gülpınar köyü açıkları olarak saptadığı deprem, saat 13.25'te meydana geldi.

Yerin 6.42 kilometre derinliğinde olan deprem, Ayvacık'ta da hissedildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. (Çanakkale/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 14:33

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