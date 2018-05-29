MAPA’da çalışan inşaat işçileri ücretleri için grevlerini sürdürüyor

Suudi Arabistan’nın Cidde kentinde MNG bünyesindeki MAPA’nın yapımını sürdürdüğü konut projesinde çalışan işçilerin ücretlerinin ödenmesi talebiyle başlattıkları grevi 4. gününde kararlılıkla sürdürüyor. Pakistanlı işçilere 1 aylık ücret ödemesi yapıldığı ancak Türkiyeli işçilere ödeme yapılmadığını ifade eden işçiler, bu sebeple grevi sürdürdüklerini söyledi.

İki ay önce yine ücretlerin ödenmemesi ve kötü koşullar sebebiyle işçiler 6 günlük grev gerçekleştirmiş, firma yetkilileri ücretleri ödeyerek işçilere bu sorunun tekrarlanmayacağı sözünü vermişti. (HABER MERKEZİ)

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde inşaat işçilerinin grevi sürüyor

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 14:19

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