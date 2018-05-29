Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 14:19
MAPA’da çalışan inşaat işçileri ücretleri için grevlerini sürdürüyor
MNG şirketinin Cidde'deki şantiyesinde çalışan Türkiyeli işçilerin ücretlerinin ödenmemesi üzerine başlattıkları grev 4'üncü gününde.
Suudi Arabistan’nın Cidde kentinde MNG bünyesindeki MAPA’nın yapımını sürdürdüğü konut projesinde çalışan işçilerin ücretlerinin ödenmesi talebiyle başlattıkları grevi 4. gününde kararlılıkla sürdürüyor. Pakistanlı işçilere 1 aylık ücret ödemesi yapıldığı ancak Türkiyeli işçilere ödeme yapılmadığını ifade eden işçiler, bu sebeple grevi sürdürdüklerini söyledi.
İki ay önce yine ücretlerin ödenmemesi ve kötü koşullar sebebiyle işçiler 6 günlük grev gerçekleştirmiş, firma yetkilileri ücretleri ödeyerek işçilere bu sorunun tekrarlanmayacağı sözünü vermişti. (HABER MERKEZİ)
Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 14:19
Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde inşaat işçilerinin grevi sürüyor
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