Tokat'ta elektrik trafosunda patlama: 2 işçi yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde elektrik trafosunda patlama yaşandı, 2 işçi yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde elektrik trafosunda meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.

Patlama, saat 11.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan elektrik trafosunda meydana geldi. Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş (ÇEDAŞ) çalışanı Aykut Taha Acar (32) ve Gökhan Gül (31) elektrik trafosuna bakım yapmak için çalıştığı sırada trafoda henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi.

Patlama sebebiyle giysileri tutuşan işçiler kendilerini binadan güçlükle dışarı attı.

Bu sırada trafoda ikinci bir patlama daha oldu.

Halkın yardımıyla tutuşan giysileri söndürülen işçiler daha sonra olay yerine gelen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviy altına alındı.

İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri binadaki elektriğin kesilmesinin ardından içeriye girerek araştırma yaptı. (Tokat/DHA)

Nisan ayında en az 177 işçi iş cinayetlerine kurban gitti

EMO: Türk Telekom'da işten çıkarma iş cinayetlerine davetiye çıkarır

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 14:04

www.evrensel.net