Bakur davası ertelendi: Barışı ve sinemayı savunmaya devam edeceğiz

Bakur Belgeseli Yönetmenleri Çayan Demirel ve Ertuğrul Mavioğlu'nun yargılandığı dava 23 Ekim'e ertelendi.

Çektikleri “Bakur (Kuzey)” belgeseli nedeniyle haklarında 5 yıla kadar hapis istenen Yönetmenler Çayan Demirel ve Ertuğrul Mavioğlu, Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Savunmalarında film çekmenin suç olamayacağını vurgulayan yönetmenler, sinemayı ve barışı savunmaya devam edeceklerini söyledi.

PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla 2013 yılında geri çekilme kararı alan PKK’nin bu sürecini konu alan “Bakur (Kuzey)” isimli Bbelgeselin Yönetmenleri Çayan Demirel ve Ertuğrul Mavioğlu hakkında “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 5’er yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ikinci duruşması Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Kimlik tespiti yapılması ile başlayan duruşmada Demirel ve Mavioğlu’nun avukatları, mahkeme heyetine usule ilişkin itirazlarını sundu.

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‘MESLEĞİ LAYIKIYLA İCRA ETMEK SUÇ SAYILAMAZ’

Savunmasını yapan Ertuğrul Mavioğlu, 33 yıldır gazetecilik yaptığını, aynı zamanda sinema ile ilgilendiğini söyledi. Yaptığı meslek nedeniyle hakkında 20’ye yakın davası olduğunu belirten Mavioğlu, “Kriminal bir kişiliğim mi var? Hayır elbette. Ne hırsızlık yaptım, ne yankesicilik. Dolandırıcılık, rüşvet, uyuşturucu ise asıl olarak kaymak tabakaların görmezden gelinen suçlarıydı. Bizim mahallelere hiç uğramadı” dedi. İlk defa bir sinema eserine dava açıldığına vurgu yapan Mavioğlu, “Öğrendiğime göre, Türkiye’de sinema eserlerine ilk kez dava açılıyor. İlginçtir, bu da artık neredeyse 100 yaşına merdiven dayamış Türkiye Cumhuriyeti’nin Batman iline nasip oluyor” ifadelerini kullandı.

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‘SİNEMA YAPMAK SUÇ OLAMAZ’

Belgeselin bir diğer yönetmeni Çayan Demirel ise, savunmasında “Ben bir sinemacıyım, işim sinema yapmak ve yaptım da. Bu suç değil olamaz. Arkadaşım Ertuğrul’un yazılı da sunduğu savunmasına son noktasına kadar eksiksiz katılıyorum” dedi. Savunmaların ardından eksikliklerin tamamlanması için duruşma 23 Ekim’e ertelendi. Mahkemenin ardından duruşma salonu önünde hatıra fotoğrafı çektirilirken, basına açıklama yapan Mavioğlu, “Gazetecilik, sinemacılık yapmak suç değildir. Biz Bakur ile ölümü değil, barışı savunduk ve savunmaya da devam edeceğiz” dedi. (Batman/MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 13:53

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