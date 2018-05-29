Dereyi geçmek için köprü istiyorlar

Erzurum'da Bahçelikışla köylüleri, yağışlar nedeniyle derenin yükselmesiyle karşıdan karşıya geçmekte güçlük çekiyorlar.

Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Bahçelikışla köylüleri, köyden geçen derenin yağışlar sonrası debisinin yükselmesi nedeniyle geçit vermediğini belirterek köprü istedi.

Oltu’ya 27 kilometre uzaklıktaki 100 nüfuslu Bahçelikışla köyünden geçen iki dereden birinde köprü yok. Köylüler ilçeden gelirken, dereden geçmek zorunda kalıyor. Kış aylarında yağışla birlikte debisi yükselen dere, geçit vermiyor. Yıllardır bu soruna çözüm bulamadıklarını belirten köylüler, her yağmur yağışı sonrası hayatlarının kabusa döndüğünü söyledi.

BİR KÖPRÜYÜ ÇOK GÖRDÜLER

Yaşlı ve çocukları, dereden sırtlarında geçirdiklerini ifade eden köylülerden Saadettin Yıldız, “Biz köyümüz hiç devlet desteği almadı. Her yıl bahar aylarında yağan yağmurların ardından derede sular yükselince evimize gidemiyoruz. Oltu Belediyesine defalarca müracaat ettik, ama bir sonuç çıkmadı. Bir köprüyü bize çok görüyorlar” dedi. Köyden geçen diğer dere üzerinde köprü bulunduğunu söyleyen Ağabey Bulut ise, “Yol bozuk, dereden arabamla geçemiyorum. Eşyalarımı sırtımda götürmek zorunda kalıyorum. Yetkililer, bu çilemize bir son versinler” diye konuştu. (Erzurum/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 13:44

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