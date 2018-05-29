PTT’nin ihalesiyle ilgili haberlere yayın yasağı getirildi

KİT Üst Komisyon toplantısında gündeme getirdiği PTT’nin kamera alım ihalesiyle ilgili haberlere mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin verdiği 25.05.2018 tarih ve 2018/3833 sayılı kararı uyarınca 35 milyona mal edilebilecek iken PTT’nin 100 milyon liraya ihale ettiği kamera alımına ilişkin bütün haberlere yayın yasağı getirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Atila Sertel, yasaklarla yolsuzlukların üzerinin kapatılamayacağını belirterek, gündeme getirdiği konunun yeni dönemde de takipçisi olmaya devam edeceğini söyledi.

‘YASIN YASAĞINI KİM ALDIRDI?’

CHP’li Sertel, TBMM KİT Üst Komisyonu toplantısında PTT ile ilgili iddialarını hatırlatarak şunları söyledi:”PTT’nin 28 Aralık 2017 tarihinde sonuçlandırdığı ihale 70 milyon 150 bin lira bedelle hisselerinin bir kısmı Türk Silahlı Kuvvetleri ve Savunma Sanayi Müsteşarlığına ait olan STM firmasına verildi. Ancak burada STM firması yüzde 5 komisyon karşılığında sadece danışmanlık hizmeti verecek. Bu ihale için ilk hesaplanan miktar 23 bin 500 kamera ve bedeli de 61 milyon liraydı. Sonra kamera adedi 20 bin 825’e düştü ama maliyet 70 milyon 150 bin liraya yükseldi. PTT bu ihaleyi açık olarak yapsa, yüzde 20-30 kırım olur, 35-38 milyon liraya düşerdi. Sözleşme imzalanır imzalanmaz daha önce görülmemiş bir şekilde STM firmasına hiçbir iş yapmadan 42 milyon lira ödeme yapılıyor.”

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İhaleyi alan firmanın dışarıdan ithal edeceği her türlü elektronik aletin gümrük vergilerini de PTT’ye üstlendireceğinin bilgisini veren Sertel şöyle devam etti: “Bunun yanı sıra garanti süreleri 5 yıldan üç yıla indiriliyor ve bunlarla birlikte kamera alım ihalesinin PTT’ye maliyeti 100 milyon lirayı buluyor. STM firması, işin yapımını Niti firmasına veriyor. Bu Niti firmasını da araştırınca Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in oğlu Burak Görmez ve çantacı diye tabir edilen Osman Murat Anfazlıoğlu diye bir şahıs çıkıyor. Bu kişilerin STM veya Niti ile direkt olarak organik bir bağı yok ancak Niti firması adına bastırdıkları kartvizitlerle hem PTT’ye hem de STM’ye işin Niti firmasına verilmesi için ziyaretler gerçekleştiriyorlar. Ve başarılı da oluyorlar.”

‘35-40 MİLYONLUK İHALE 100 MİLYONA MAL OLDU’

35-40 milyon liraya bitirilebilecek bir ihalenin PTT’ye 100 milyon liraya mal olduğunu da ifade eden Sertel, “Aradaki 60 milyonluk fazlalığın kim veya kimler için kullanıldığı ise meçhul. Ben bu bilgileri PTT KİT Üst Komisyonu toplantısında belgeleriyle birlikte paylaştım. Bu iddiaların doğru olduğunu biliyorum. PTT Genel Müdürlüğünün neden yayın yasağı kararı aldırdığını merak ediyorum. Bu yasak kararının alınmasını Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez mi istedi yoksa PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik’in emri midir bilemiyorum ancak yolsuzlukların üzerinin yasaklamalarla kapatılamayacağını çok iyi biliyorum. Konuyla ilgili yaptığım konuşmanın tamamına TBMM internet sitesinde komisyon tutanakları bölümünden erişilebilir” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 13:38

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