Arsene Wenger Bodrum'da: 'Ali Koç'la görüşecek' iddiası

22 yıl boyunca çalıştırdığı Arsenal'den ayrılan Arsene Wenger'in Ali Koç'la görüşmek üzere Bodrum'a geldiği iddia edildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de 22 yıl teknik direktörlük yapan Arsene Wenger, Bodrum'da tatil yapıyor.

Arsenal Kulübü'nün eski Başkanı David Barry Dein'in davetlisi olarak Bodrum'a gelen Arsenal kulübünün eski teknik direktörü Arsene Wenger'in Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Ali Koç ile görüşeceği iddia edildi.

'HABERLER DOĞRU DEĞİL'

TR24 Spor Müdürü Onur Tuğrul ise iddiayı Dein'e sorduğunu ve “Futboldan uzak bir şekilde tatildeyiz. Haberler doğru değil” yanıtını aldığını söyledi.

DHA'nın haberinde Wenger'in, 3 günlük mavi yolculuğa çıkacağı belirtildi. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 13:09

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