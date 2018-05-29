Belçika'da silahlı saldırı: 2 polis öldü

Belçika'da bir kadını rehin alıp polisle çatışmaya giren saldırgan öldürüldü. Olayda 2 polis hayatını kaybetti.

Belçika'nın Liege kentindeki silahlı saldırıda iki polis hayatını kaybetti. Saldırgan, polis tarafından vurularak öldürüldü.

BBC'nin haberine göre Belçika radyosu RTBF, ülkenin doğusunda bulunan Liege kentinin merkezinde yaşanan olayda, saldırganın bir kadını rehin aldığını daha sonra da polisle çatışmaya girdiğini aktarıyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Liege Savcılığı sözcüsü, çıkan çatışmada iki polisin de yaralandığını söyledi. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 13:01

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