Erdoğan, Putin'le görüşmesinde YPG çağrısı yaptı

Erdoğan ile Putin'in telefonda görüştüğü, Erdoğan'ın Suriye'deki siyasi sürece YPG'nin dahil edilmemesi gerektiğini söylediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

DHA'nın Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre görüşmede Suriye'nin yanı sıra, başta enerji olmak üzere iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ele alındı.

İki liderin "Suriye'de siyasi çözümün önünün açılması için Astana mekanizmasıyla elde edilen kazanımların önemine işaret ettiği" belirtildi.

"Sürecin Birleşmiş Milletler çerçevesinde sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için Suriye hükümeti ve muhalefetin yapıcı davranmaya özen göstermesi gerektiğini" ifade eden iki lider, Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemine dikkat çekti.

Erdoğan'ın Suriye ile ilgili siyasi süreçte YPG ve onunla ilişkili gruplara yer verilmemesi gerektiğine değindiği belirtildi. Suriye'nin İran'la İsrail arasında bir çatışma sahasına dönüşmemesi gerekliliğine de dikkat çekildi.

Görüşmede, Akkuyu Nükleer Santral Projesi'nin yanı sıra TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ndeki gelişmeler "Memnuniyet verici" olarak tanımlandı.

Erdoğan ve Putin'in ikili ekonomik ilişkilerde yerli paraların kullanımının önemine de vurgu yaptığı aktarıldı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 13:18

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