TRT: Kamu yayıncısı olmanın getirdiği ilkelere bağlıyız

Muhalif partiler ve cumhurbaşkanı adayları tarafından adil yayıncılık yapmadığı için eleştirilen TRT açıklama yaptı.

Muhalefet partilerine iktidar kadar yer vermediği gerekçesiyle eleştirilen TRT'den açıklama geldi. CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin de sert bir şekilde eleştirdiği TRT, adaylara eşit davrandığını iddia etti ve "Hedef tahtasına konulduğunu" öne sürerek "Çalışanlarımızın can güvenliğinden endişe ediyoruz" dedi. TRT ayrıca "Muharrem İnce'ye 13-20 Mayıs tarihlerinde 125 dakika, haber bültenlerinde 82 dakika yer verdik" beyanında bulundu.

TRT'den yapılan açıklamadan satır başları:

"Kamuoyunu yanlış yönlendiren bu tartışmalara prim vermemek adına bugüne kadar sessiz kalmayı tercih ettik. Ancak, suçlamaların tehdit boyutuna varması, provokasyona dönüştürülmesi ve ardından TRT çalışanlarına saldırıların başlaması üzerine bu açıklamanın gereği doğmuştur. Bu çerçevede, çalışanlarımızın can güvenliğinden endişe ettiğimizi belirtmek durumundayız."

'TRT, ADETA HEDEF TAHTASINA KONULMAKTADIR'

"TRT Kurumu, kamu yayıncısı olmanın getirdiği birtakım kurallara bağlı olarak yayıncılık yapmaktadır. Yaklaşan 24 Haziran Seçimleri öncesi, bazı siyasiler TRT üzerinden başlattıkları polemiğe ısrarla devam etmektedir. Birçok ülkede milyonlarca izleyicinin buluşma noktası olan TRT, miting meydanlarında seçim malzemesi haline getirilerek âdeta hedef tahtasına konulmaktadır. Cumhurbaşkanı adayı Sayın Muharrem İnce seçim kampanyasına başladığından bu yana TRT ile ilgili sayısız iddia ve ithamda bulunmuştur."

'7 GÜNDE 125 DAKİKA YAYINLADIK'

Kendisine TRT yayınlarında yer verilmediğini iddia eden Muharrem İnce, sürekli olarak Kurum yönetimini suçlarken, gerçeklerin hiç de öyle olmadığı medya takip raporlarıyla da gözler önüne serilmektedir. Sayın Muharrem İnce’nin iddiasının aksine, 13 – 20 Mayıs tarihleri arasında kendisinin 13 ayrı seçim faaliyetine canlı yayın olarak TRT ekranlarında toplam 125 dakika yer verilmiştir. Sayın İnce’nin Kurumumuza dönük eleştirilerinin de yer aldığı bu canlı yayınlar ayrıca haberleştirilerek haber bültenlerimizde 59 ayrı haber olarak 82 dakika süre ile yayınlanmıştır." (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 11:51

www.evrensel.net