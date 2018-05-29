Emeklilerin ikramiye alacağı tarihler belli oldu: 7-8 Haziran

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ikramiyesini 7 Haziran'da, SSK emeklileri ise 8 Haziran'da alacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve SSK emeklilerinin ikramiye tarihlerini açıkladı. Buna göre emekliler 7-8 Haziran tarihlerinde ikramiyelerini alacak.

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ikramiyesini 7 Haziran’da, SSK emeklileri ise 8 Haziran’da alacak. Emeklilere biner lira ödeme yapılacak.

Emeklilere Ramazan Bayramı öncesi verilecek 1000 liralık ikramiyenin tarihi belli oldu. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ikramiyesini 7 Haziran’da, SSK emeklileri ise 8 Haziran’da alacak.

Sarıeroğlu ayrıca "Emekli Sandığındaki emeklilerimizin maaşlarını ayın 1'i ile 5'i arasında, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının da 11-12-13 Haziran tarihlerinde ödemelerini gerçekleştireceğiz." açıklamasında da bulundu. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 11:24

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