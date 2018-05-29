Erdoğan’ın cemevi açıklamasına tepki: Sıkışmışlığın ifadesidir

PSAKD Genel Başkanı Gani Kaplan Erdoğan'ın, 'Cemevlerine yasal statü tanıyacağız' açıklamasını, 'Sıkışmışlığın ifadesi' şeklinde değerlendirdi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Malatya Şubesi, Melekoğulları Düğün Salonu'nda geleneksel dayanışma gecesi etkinliği düzenledi. PSAKD Genel Başkanı Gani Kaplan, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin yanı sıra, çok sayıda kişi katıldı.

‘AÇIKLAMAYI KABUL ETMİYORUZ’

Gecede konuşan Gani Kaplan, seçim çalışmalarının başladığına dikkat çekerek iktidar ve muhalefet partilerinin seçim bildirilerini açıkladığını hatırlattı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Cemevlerine yasal statü tanıyacağız" açıklamasına değinen Kaplan, "Biz Alevi kurumları tarafından bu açıklamayı kabul etmiyoruz. 16 yıldır sen bu ülkeyi yönetiyorsun. Şimdiye kadar peki neden yasal statü vermedin. Bu tamamen sıkışmışlığın bir ifadesidir. Cumhurbaşkanı’nın televizyon programlarını, mitinglerini izleyin; eski Cumhurbaşkanı değil artık. Gidiyor ve bunu götürecek olan da bizleriz. Bizlerin medyası yok, yayın organı yok. Onun için buradakiler bir medya organı gibi hareket edip kapı kapı dolaşmak ve tabana anlatmak zorundayız.”



Konuşmaların ardından etkinlik, müzik dinletisi v e halaylarla sona erdi. (Malatya/MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 11:11

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