Ukrayna Donbass’a saldırılarını yoğunlaştırdı

Ukrayna Ordusu tarafından kış aylarından beri düzensiz olarak sürdürülen Donbass saldırıları yoğunlaşmaya başladı.

Okay DEPREM

Donetsk

Donbass’ta, Ukrayna Ordusu’nun saldırıları uzun kış mevsimi boyunca düzensiz olarak devam ederken, baharla birlikte Kiev Rejimi’ne bağlı birlikler bağımsız cumhuriyetlerin (DNR ve LNR) topraklarını daha sistematik ve yoğun biçimde hedef almaya başladılar. Özellikle son birkaç haftadır hem Lugansk Halk Cumhuriyeti (LNR) ancak çok daha fazla Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) toprakları, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri (VSU) tarafından hemen her yönden ateş altına alındı.

‘TARAFSIZ HAT’TA SALDIRDILAR

II. Minsk Protokolünce taraflar arasında, ateşten ve askeri varlıktan arındırılmış ‘tarafsız hat’ olarak belirlenmiş olan “Gri Bölge” dahi Kiev’e bağlı güçlerin ataklarına maruz kaldı. Bilhassa DNR’in büyük kentlerinden Gorlovka’nın kuzeyinden geçen “Gri Hat”a VSU tanklarla girmek suretiyle birkaç kilometre ilerlemiş, buradaki birkaç köy ve kasabayı geçici olarak işgal etmiş, bazı askerleri de esir almıştı. Cumhuriyet güçleri provokasyon atışlarına yanıt verirken, yeniden “büyük bir savaş”ın patlak verebileceğine dair tahminler güçleniyor.

Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde kim kimdir?

‘DÜNYA KUPASI NEDENİYLE YAPIYORLAR’

VSU’nun Batı cephesinde düzenli olarak vurduğu şehirlerden Dokuçayevsk, önceki günlerde ağır silahlar eşliğinde yapılan ateşten nasibini aldı. Doğal gaz ikmal borularının hedef alınması neticesinde müstakil evlerin yer aldığı mahalde onlarca konut gazsız kaldı.

DNR Halk Konseyi Başkanı, aynı zamanda da Minsk Görüşmeleri/Kontakt Grubu’ndaki DNR heyetinin başındaki isim Denis Puşilin, son haftalardaki olağanüstü hali kısaca şöyle yorumladı: “Ukrayna tarafındaki durum, Rusya’da yakın zamanda Dünya Futbol Şampiyonası’nın başlayacak olmasıyla kasten yeniden ısıtılıyor. Şimdi, olayların farklı gelişmesine hazırlıklı olmak gerekiyor. Ukrayna, dört sene boyunca her türlü sağduyudan mutlak olarak yoksun olduğunu gösterdi. Ve maalesef ki kreşlerin, okulların ve hastanelerin vuruluşunu gördük. Ve işte bu tür benzer provokasyonlar bekliyoruz her şeyden önce.”

SINIR BOYUNCA VURULMADIK YERLEŞİM YERİ KALMADI

Ukrayna Ordusu geçenlerde de, uzun bir aradan sonra Donetsk’in güneyinde yer alan Petrovskoe Köyü’nü vurmuştu. “Donbass’ta Ateşkes Rejimini Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’nin (DARKKM) yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna güçleri sabah erken saatlerden itibaren bölgeyi ağır topçu ve havan atışına tabi tutmaya başladı.

Öte yandan günlerdir Gorlovka şehri kırsalını, banliyö ilçe ve semtlerini sistematik olarak hedef alan VSU, özellikle Zaytsevo Kasabası’na dönük saldırılarını arttırmış durumda. Ateşkes rejimini sadece birkaç hafta zarfında yüzlerce defa ihlal eden Ukrayna tarafı; Golmovskiy, Dolomitnoe yerleşim birimleri ile Cumhuriyetin güney sahasında yer alan Bezımennoe, Sakhanka ve Kominternovo köylerinde onlarca sivil hedefi vurdu. Ayrıca, DARKKM Başkanı Ruslan Yakubov’un basın mensuplarıyla paylaştığı bilgilere göre, Donetsk’in kuzey komşusu Yasinovataya kentinin çeperindeki mahalleler de VSU’nun açtığı ateşten fazlasıyla nasibini aldı.

PUTİN DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Yakubov açıklamasında; Ukrayna birliklerinin son haftalardaki saldırılarında tank, ağır makineli tüfek, piyade savaş aracı ve de zırhlı personel taşıyıcıları da devreye soktuğunu kaydetti. Bu arada Rusya lideri Vladimir Putin de, Fransa Devlet Başkanı ile düzenlediği basın toplantısında; “Bugünkü Kiev iktidarının Donbass’taki durumu düzene sokma yönünde bir çabası olmadığını gördüklerini, dahası artık bundan emin olduklarını; sürecin çok yavaş ilerlediğini” belirtmişti.

Ukrayna Ordusu Donbass’a ateşi kesmiyor

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 10:56

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