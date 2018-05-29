16 ilde ‘FETÖ’ operasyonu: 4'ü albay 17 asker gözaltında

16 ilde eş zamanlı başlatılan 'FETÖ' operasyonlarında 60 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 4'ü albay 17 asker gözaltına alındı.

Kayseri merkezli 16 ilde 'FETÖ/PDY'nin subay yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında 60 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Operasyonda şu ana kadar 4'ü albay 17 asker gözaltına alındı.



Gözaltına alınanların büyük bölümünün hava kuvvetleri personeli olduğu belirtilirken, diğerlerinin de kara kuvvetleri personeli olduğu öğrenildi. Şüphelilerin isimlerine mahrem imamların verdiği ifadeler, ankesörle yapılan telefon görüşmeleri ve 'FETÖ' zanlılarının alınan ifadelerinde verdikleri bilgilerden ulaşılarak, operasyon düzenlendiği ifade edildi

ANTEP'TE 3 KADIN 'FETÖ'DEN TUTUKLANDI

Antep'te, "FETÖ/PDY" soruşturması kapsamında silahlı terör örgütünün şifreli haberleşme uygulamasını kullandığı belirlenen 3 kadın tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütü 'FETÖ/PDY’nin şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı tespit edilen Hatice D., Ayşegül S., Sümeyye G., Özlem İ., Süleyman Y., Yunus B. ve Esra T. K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hatice D., Ayşegül S. ve Sümeyye G. çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 11:00

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