Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceğini duyurdu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklık mevsim normalleri civarında olacak.

Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu olması beklenen bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden orta, zaman zaman kuvvetli (30-40 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 10:19

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