Ekonomi gündemiyle 2. Londra seferi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Londra gezisinin ardından bu kez Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya Londra'da.

Doların 4.92'yi görmesi sonrası Merkez Bankasının faiz artırımı hamlelerini Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın Londra ziyareti izliyor.

Şimşek ve Çetinkaya dün finans kuruluşları temsilcileri ve yatırımcılarla bir araya gelmek üzere İngiltere'nin başkentine gitti.

Şimşek, iki günlük ziyaretin öncesinde Twitter hesabından, yapacakları görüşmelere dair paylaşımda bulundu ve "Londra’dan merhaba! Yarın 07:00-22:00 arası gruplar halinde ~90 portföy yöneticisi, banka üst düzey yöneticisi & analistlerle görüşeceğiz. Kararlı politika adımlarımız, iyi iletişim ve güçlü uzun vadeli hikayemiz ile Türkiye’nin pozitif ayrışması için yoğun bir çaba içindeyiz" dedi.

Merkez Bankası'nın faiz artırımı ve Mehmet Şimşek'in Londra gezisi Karar gazetesinde "Normale dönüş", Cumhuriyet gazetesinde "Londra kriterleri" başlığıyla manşete taşındı.

Cumhuriyet'in haberinde "'Yerli ve milli iktidar’, Erdoğan’ın bozduğunu düzeltmek için Başbakan Yardımcısı ve Merkez Bankası Başkanı'nı Londra'ya gönderdi" yorumu yapıldı.

'EKONOMİ YÖNETİMİNDE KOORDİNASYON YOK'

İyi Parti'nin Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı ve Merkez Bankası'nın eski başkanı Durmuş Yılmaz ise Sözcü'den Özlem Gürses'e yaptığı açıklamada ekonomi yönetiminde bir koordinasyon olmadığını belirterek "Bu koordinasyonu tek başına Cumhurbaşkanı sağlamaya çalışıyor, onun da hem müktesebatı, hem bilgisi, hem zamanı, hem de enerjisi buna yetmiyor. Türkiye ekonomisi şu anda bir savrulma içinde, cildi bozulmuş, şirazesinden çıkmış bir durumda. Son 16 yılda 16 tane ekonomik paket açıkladılar ve bunların hiçbirisi ile ilgili topluma bir hesap vermediler. Ama 2002'de her 3 ayda bir IMF'ye hesap veriyorlardı, her şey bir takvime bağlanmıştı.

'DOLAR 1.97 ÖNGÖRÜLDÜ, 4.60 OLDU'

Son 10 yıllık programlarında dolar kuru 1.97 öngörülmüş, bugün dolar 4.60. Kimse soruyor mu bu nasıl böyle oldu diye? Hayır. Bu ülkede yetişmiş insan gücü var, Sayıştay var, denetleme var, bunları çalıştırsanız yeter. Plansız ve programsız bir ekonomi yönetimi bu, kurala göre değil, duruma göre. Liyakat sahibi insanlar artık kadrolarda yok…" dedi.

'MEHMET ŞİMŞEK'İ KUM TORBASINA DÖNDÜRDÜLER'

Yılmaz'ın Mehmet Şimşek'in Londra ziyaretini ise şu sözlerle yorumladı: "Mehmet Şimşek'in hâlâ uluslararası yatırımcılar dünyasında bir itibarı var, ne söyleyeceğini merak ediyorlar. Fakat adamı da kum torbasına döndürdüler. AK Parti geldiğinde dünyada bir likidite dönemi yaşanıyordu, bunu hep devam edecek sandılar ve ülkeyi bir borç sarmalının içine soktular. Bu bolluğun bir gün biteceğini ve bu borçların geri ödeneceğini hiç düşünmediler. Eee şu anda bu borçların ödeme vakti geldi. Yabancı yatırımcı şimdi bu borçlar nasıl ödenecek diye sormaya başlıyor, o noktada da endişeler ortaya çıkıyor. Ve bu sefer yatırımcı kendini geri çekiyor. Çünkü zaten dünyada ekonomi daralmadan çıktı, herkes kendi ülkesinde daha iyi kazanmaya başladı. Sıcak paranın en sıcak bölümündekilerin tavrı bu." (EKONOMİ SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 10:17

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