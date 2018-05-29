Belediye Zabıta Amiri esnaftan ‘rüşvet topluyor’ iddiası!

Yenişehir Belediyesi Zabıta Amirliği'nde görevli Amir M.Ç.'nin esnaflardan bin ila 5 bin lira arasında rüşvet istediği iddia edildi.

Esra Solin DAL

Diyarbakır’ın kayyım idaresindeki Yenişehir Belediyesi Zabıta Amirliğinde çalışan M.Ç. adlı zabıta amirinin, esnafa ruhsat verilmesi karşılığında rüşvet istediği iddia edildi. Merkez Yenişehir ilçesi Elazığ yolu üzerindeki İplik Fabrikası civarındaki esnafların, ruhsat bedeli ödemelerine ve tüm şartları taşımalarına rağmen ruhsatlarını alamadıklarını, söz konusu zabıta amirinin bin ila 5 bin TL arasında rüşvet istediğini ileri sürdü. Bu esnaflardan Şerif Pala, bütün evrakları tamam olduğu halde rüşvet vermeyi reddettiği için 4 aydır ruhsatının verilmediğini söyledi.

‘RUHSAT VERME KARŞILIĞINDA 2 BİN TL RÜŞVET İSTEDİ’

Şerif Pala, babasının işlettiği 28 yıllık marketin ruhsatını kendi üzerine devralmak için Yenişehir Belediyesi’ne başvurduğunu, gerekli evrakları hazırladığını ve ruhsat bedeli olan 300 TL parayı da ödediğini söyledi. Pala, “Ruhsat babamın üstüne olduğu için zabıtalar sürekli sorun çıkarıyordu. Ruhsatı üzerime almak için Yenişehir Belediyesi zabıta amirliğine gittim. Ruhsat için benden bazı evraklar istediler ben de bir kaç gün içerisinde evraklarımı tamamlayarak gittim. Orada Zabıta Amiri olan M.Ç. adlı kişi bana ‘Git iki gün sonra gel’ dedi. İki gün sonra yine gittim bu sefer bana ‘Evrakların tamam ama 2 bin TL para vermen gerekir’ dedi. Ben de bu parayı neden istediklerini sordum. M.Ç. adlı kişi ‘Eğer işlerinin çabuk hallolmasını istiyorsan bu parayı verirsin’ dedi. ‘Rüşvet almak ve vermek de suçtur ben bu parayı vermem’ dedim çıkıp gittim” diye konuştu.

‘RÜŞVET VERMEYENLERE BASKI YAPILIYOR’

Ruhsatın verilmemesi üzerine tekrar Zabıta Amirliği’ne gittiğini dile getiren Pala, “AKP’li başka bir belediye çalışanını araya koyduk. Zabıta amiriyle rüşvette indirim yapmak için konuştu. En son 750 TL’ye indirdi. Ben yine bunun bir haksızlık olduğunu söyledim. Çünkü ruhsat için ödemem gereken her şeyi ödemiştim, makbuzları dahi var. Bu neyin parasıdır. Geçen gün yine rica minnet gittim hakkım olan ruhsatı vermedi. Ben burada zor durumda kalıyorum. Hem ruhsatı vermiyorlar hem de baskı uygulamak için ikide bir zabıta ve polisi gönderiyorlar. Daha önce dayımdan bin lira almışlar, amcamdan istenmiş, kuzenlerimden 750 TL almışlar. Herkesten rüşvet istenmiş, biz burada 18 bakkaliyeyiz, bunlardan 7’sinden rüşvet alınmış. Yani buradaki bütün esnaflardan istiyorlar. Ama artık yeter! Ben kimseye rüşvet vermeyeceğim, buradan bütün yetkililere bunu duyurmak istiyorum. Avukatımla görüştüm, ben bu hırsızlığı savcılığa bildireceğim. Sonuna kadar hakkımı savunacağım hakkımı arayacağım” ifadelerini kullandı.

‘KAYYIM GELDİKTEN SONRA RÜŞVET OLAYLARI ARTTI’

Belediyelere kayyım atandıktan sonra rüşvet olaylarının yaşandığına dikkat çeken Pala, “Daha önceki HDP belediyeleri döneminde babam her yıl ruhsatı yenilerdi. Ama kimse bizden kayıt dışı para almadı bu güne kadar. Biz gidiyorduk 250 TL açma ruhsatı dışında bir kuruş paramız gitmiyordu. Şu anki belediyede kim ne yapıyor belli değil. Ben 4 aydır bir ruhsat alamadım, bu normal bir şey mi? Ben burada iş yapamıyorum, eskiden 140 ile 150 lira karla dükkânımı kapatırken şuan kar hacmim 70 TL’ye inmiş. Ben burada mağdurum, yeter ne istiyorsunuz bu halktan. Zaten oyumu HDP’ye veriyordum, kayyımın bu göz yuman uygulamalarını gördükten sonra ne kadar doğru bir tarafta olduğumu anladım. Bizim toplam 700 oyumuz var, bize rüşveti, hırsızlığı dayatanları unutmayacağız. Buna göz yuman hükümeti de unutmayacağız. Değil AKP’ye oy, Allah’ın selam bile yok. Yeter tamam” dedi.



Söz konusu iddiaya ilişkin aradığımız Yenişehir Belediyesine Zabıta Amirliği, hiçbir araştırma yapmadan rüşvet iddiasını yalanladı. İddiaların odağındaki Zabıta Amiri M.Ç. ile görüşme talebimiz de geri çevrildi. (Diyarbakır/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 09:52

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