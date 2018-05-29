Seçim Günlüğü (29 Mayıs 2018)

GEZİCİ: BELLİ Kİ BİR DİP DALGA VAR

Gezici Araştırma şirketinin sahibi Murat Gezici, 24 Haziran seçimleri öncesi görüştükleri seçmenlerin anketleri yanıtlama konusunda çekingen davrandığını dile getirdi. Gezici, 'Belli ki bir dip dalga var' dedi.

Gezici: Seçmen anket yanıtlamaya çekiniyor, bir dip dalga var Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezici, seçmenlerin anketörlerini yanıtlamakta çekingen davrandığını söyledi ve 'Belli ki bir dip dalga var' dedi.

BÖLGE'DE TAŞIMALI ŞAİBE

HDP’nin itirazına rağmen YSK 24 Haziran seçimlerinde Bölge illerinde 144 bin kişinin oyunun taşınmasına karar verdi. Sandıkların taşınmasını HDP PM Üyesi Alaattin Semir Zuğurli ve CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın ile konuştuk.

İtirazlara rağmen sandıklar taşınıyor: Taşımalı şaibe Sandıkların taşınmasını HDP PM Üyesi Alaattin Semir Zuğurli ve CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın ile konuştuk.

LİMAN VE DEPO İŞÇİLERİ: EKONOMİK GİDİŞAT DEĞİŞİM İHTİYACI YARATIYOR

İstanbul Ambarlı'da seçimleri konuştuğumuz liman ve depo işçileri, ekonomideki kötü gidişatın çözümünü değişimde buluyor.

Liman ve depo işçileri: Ekonomik gidişat değişim ihtiyacı yaratıyor Ambarlı'da seçimleri konuştuğumuz liman ve depo işçileri, ekonomideki kötü gidişatın çözümünü değişimde buluyor.

KEÇİÖREN'DE SEÇİMİN NABZI: EKONOMİ BÜYÜYORSA NİYE FAYDASINI GÖREMİYORUZ?

Keçiören’de, İncirli, Etlik ve Aşağı Eğlence’de öğrencilere, işçilere, esnaf ve emeklilere seçimleri sorduk.

Keçiören'de seçime doğru: Ekonomi büyüyorsa niye faydasını göremiyoruz Evrensel muhabirleri seçimin nabzını tutmaya devam ediyor. Bu kez durak Ankara Keçiören.

KAYSERİ'DE SEÇMENİN TEPKİSİ: YOL MU YİYECEĞİZ?

Kayseri'de seçimin belirleyici gündemi ekonomi: Yol yaptık diye övünüyorlar da yolları mı yiyeceğiz?

Kayseri'de seçmenden ekonomi tepkisi: Yolları mı yiyeceğiz? Kayseri'de seçimin belirleyici gündemi ekonomi: Yol yaptık diye övünüyorlar da yolları mı yiyeceğiz?

KAYSERİ'DEKİ KAMU İŞYERİNDE MİNİ SEÇİM ANKETİ

Kayseri'de işyerinde geçtimiz seçimlerde de mini anket yapan kamu işçisi, önümüzdeki seçimlerde arkadaşlarının oylarının ne yönde olacağını yazdı.

Kamu işyerinde mini bir seçim anketi Kayseri'de işyerinde geçtimiz seçimlerde de mini anket yapan kamu işçisi, önümüzdeki seçimlerde arkadaşlarının oylarının ne yönde olacağını yazdı.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNDE KADIN ÖĞRENCİLERLE SEÇİM SOHBETİ

Çukurova Üniversitesinde görüştüğümüz kadın öğrencilerin seçimlerden beklentisi gelecek ve kadına yönelik şiddetin son bulması.

NARLIDERE'DE HALK SEÇİMDEN UMUTLU

Referandumda yüzde 80.50 oranında hayır oyunun çıktığı İzmir Narlıdere'de seçmenler 24 Haziran seçimlerinden umutlu.