Macron'dan 'Diktatör Erdoğan' kapaklı dergiye destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ‘Diktatör‘ başlığı ile kapak yapan Fransız Le Point dergisine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan destek geldi.

Fransa'da haber dergisi Le Point'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı dosya konusu yaptığı son sayısında "Diktatör" başlığıyla çıkmasının yankıları sürüyor.

Euronews'in aktardığı haberde, dergiye tepki gösteren bir grup Türkiyelinin, haftasonu Avignon kentinde derginin afişinin asılı olduğu bir gazete bayisine yürüdüğü ve afişi zorla indirdikleri de belirtildi. Afişin indirilmesine son tepki Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan geldi. Twitter hesabından bir açıklama yapan Macron, "Fransa'da ya da yurtdışında özgürlük düşmanlarını memnun etmediği gerekçesiyle Le Point dergisinin posterlerinin gazete bayilerinden kaldırılması kesinlikle kabul edilemez. Basın özgürlüğünün bir bedeli yoktur: O olmadan diktatörlük olur." ifadelerini kullandı.

LE POINT'IN KAPAĞI

Fransa’nın en çok okunan dergilerinden Le Point, geçen haftaki sayısında Erdoğan için ‘Diktatör’ başlığını atarak kapakta ‘Daha nereye kadar gidecek?, Fransa’daki ağı, kendisini yüceltmesi, işlediği suçlar...’ ifadesini kullanmıştı.

İBRAHİM KALIN: AMAÇLARININ NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da derginin yayımlanması sonrası 24 Mayıs'ta, Twitter hesabı üzerinden şu açıklamayı yapmıştı:

"Bir Fransız dergisi CB Erdoğan'a diktatör demiş. Bu saldırıları biliyoruz. Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz. Millet ve mazlum halklar olup biteni görüyor. Türkiye'nin sizden talimat aldığı günler geride kaldı. 'Diktatör' diyerek o günleri geri getiremezsiniz."(HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 09:02

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