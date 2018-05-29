Liverpool, Fabinho ile anlaştı

İngiliz kulübü Liverpool, Monaco'nun Brezilyalı milli futbolcusu Fabinho'yu renklerine bağladı

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, Fransız ekibi Monaco'nun orta saha oyuncusu Fabinho'yu transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Liverpool ile Monaco, 24 yaşındaki Fabinho'nun transferi konusunda anlaşma sağladı.

Brezilya Milli Takımı formasını 4 kez giyen futbolcunun bonservisine ilişkin bilgi paylaşılmadı ancak İngiliz basını, Liverpool'un Monaco'ya 39 milyon sterlin (yaklaşık 45 milyon avro) ödeyeceğini iddia etti. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 07:49

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